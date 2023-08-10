Байден запросить у Конгресу США $13 млрд екстреної допомоги Україні, — ЗМІ

Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі близько 40 млрд. Частина грошей призначена для України.

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Президент США Джо Байден має намір 10 серпня (різниця в часі між Києвом і Вашингтоном — 7 годин — ред.) направити до Конгресу США запит про виділення $13 млрд на екстрену допомогу Україні. Про це повідомило агентство Associated Press.

Байден і його команда з національної безпеки неодноразово заявляли, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні "стільки, скільки буде потрібно", щоб витіснити Росію з її кордонів.

Як зазначає агентство, члени Конгресу неодноразово звертали увагу очільників міністерства оборони на те, наскільки уважно США відслідковують свою допомогу Україні, щоб гарантувати, що вона не стане об'єктом шахрайства і не потрапить у чужі руки. Пентагон заявив, що в нього є "надійна програма" з відстеження допомоги, коли вона перетинає кордон з Україною, і по її прибуттю, залежно від кожної системи озброєнь.

Загальна сума запиту президента США до Конгресу на додаткове фінансування становить близько 40 млрд доларів екстреного фінансування.

Пакет, що формується, також, імовірно, буде підкріплено коштами на інші внутрішні потреби, що може дати можливість заручитися ширшою політичною підтримкою республіканців.

12 мільярдів доларів із цього запиту буде виділено для поповнення федеральних фондів на випадок стихійних лих, за словами людини, яка не була уповноважена публічно говорити про запит, що ще не був оприлюднений, та говорила з Ассошіейтед Прес на умовах анонімності.

Остаточна цифра допомоги Україні невідома. Світові інформаційні агентства вказують різні суми:

Associated Press — $13,1 млрд;

Sky News — $24 млрд;

Reuters — $24 млрд;

Washington Post — $20,6 млрд, з яких $13,1 млрд — військової допомоги і $8,5 млрд — у вигляді додаткової економічної та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що у США назвали причини зволікання з навчанням пілотів ЗСУ на F-16. За словами експертів, Росія проводить політику із залякування західних країн, що може впливати на військову допомогу Україні, зокрема на надання ЗСУ літаків.

Раніше, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що Повітряні сили ЗСУ швидко отримають літаки F-16 після завершення навчання українських пілотів і закликав послів сприяти цьому.