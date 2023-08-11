"Миру не хочуть": Медведєв назвав "міфом" контрнаступ і заговорив про капітуляцію України

На думку колишнього президента Росії, Вашингтон надає військову допомогу Україні, щоб продовжувати протистояння з РФ і підтримувати "міф великої економіки долара".

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У Росії прокоментували запит президента США Джо Байдена про додаткове фінансування для України. Йшлося про мільярди доларів, частина з яких піде на військову допомогу Києву. За словами заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, таким чином Вашингтон показує своє бажання продовжувати війну. Про це колишній президент Росії написав у себе в Telegram-каналі.

"Освічений світ укотре здригнувся, дізнавшись про виділення десятків безглуздих мільярдів доларів для зомбі з країни 404. Камікадзе в західних танках, що палають, цих грошей не побачать. Вони не побачать нічого, крім смерті. Але це дуже важливі гроші для геронтократичної еліти з Демпартії США та її обслуги в ЄС. Адже міф "великого контрнаступу" підтримує міф "великої економіки долара", — написав Медведєв.

На думку голови Ради безпеки РФ, капітуляція України "відкрила б шлях до миру". Але миру нібито не хочуть ні у Вашингтоні, ні в Києві.

"М'ясокомбінат контрнаступу працює сьогодні безупинно, відправляючи на забій тисячі нещасних. Але його робота вже ніяк не допоможе київському режиму, який перейшов у стадію посмертного гниття", — завершив свою промову Медведєв.

Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден має намір звернутися до Конгресу з проханням задовольнити запит про надання додаткового фінансування, яке піде на допомогу Україні, а також Тайваню.

Нагадаємо, раніше Медведєв відреагував на 15-ту річницю вторгнення військ РФ до Грузії. На думку колишнього президента Росії, війна сталася через те, що Захід нібито дестабілізував ситуацію біля російського кордону з Грузією. Медведєв вважає, що аналогічний сценарій повторюється в Україні.

Також 5 серпня Дмитро Медведєв анонсував удари по західних областях України. На його думку, російських ракетних атак по Одесі, Ізмаїлу та інших містах на півдні нібито замало. Відомо, що тільки за липень армія РФ запустила по Україні 150 ракет.

А 3 серпня Медведєв заявляв, що службу в ЗС РФ хочуть зробити "максимально престижною". Для цього відбір кандидатів адаптується до війни проти України. За словами колишнього президента РФ, з початку 2023-го року контракт зі ЗС РФ підписали понад 231 тисяча росіян.