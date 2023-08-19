Адекватність під сумнівом: Подоляк відповів Лаврову щодо питання мирних переговорів

Радник глави ОП зазначив, що поняття "мир" не поєднується з убивствами громадян іншої країни. Тому перед тим, як торкатися теми переговорів, ЗС РФ мають покинути територію України.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо перспектив мирних переговорів між Києвом і Москвою. У своєму твіті від 19 серпня політик зазначив, що перед такими розмовами Росія має вивести війська з території України. В іншому разі адекватність російських офіційних осіб під сумнівом.

За словами радника керівника ОП, російські чиновники мають пам'ятати, що це Росія розв'язала війну в Україні, здійснивши повномасштабне вторгнення. Тому перш ніж бажати перемовин і миру російська армія має покинути територію України.

"Повторимо для людей із паралельної реальності… Це Росія напала на суверенну державу. Це Росія веде війну, користуючись терористичними та геноцидними практиками", — пише Подоляк.

Політик додав, що поняття "мир" не поєднується з убивствами громадян іншої країни. І якщо Лавров заявляє, що з Москвою не хочуть говорити, його адекватність можна поставити під сумнів.

"Росія бажає переговорів про мир? Спочатку потрібно вивести війська з території України. Інакше викликає сумніви адекватність російських представників, включно з Лавровим, які заявляють, що з ними не хочуть говорити про мир. Адже мир – це не війна й убивства громадян іншої країни", — підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 19 серпня заявив, що на сьогодні перспективи мирних переговорів між Києвом і Москвою не проглядаються. За його словами, всі заклики Заходу почати переговорний процес є лицемірством і тактичною пасткою, оскільки в цьому випадку українські війська отримають "перепочинок".