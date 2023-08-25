Лукашенко на День Незалежності України згадав про "цінність сусідства" і побажав миру

За словами політика, двом країнам потрібно припинити конфронтацію, і діяти заради безпеки в регіонах. Окремо Лукашенко заявив, що готовий докласти максимум зусиль для припинення війни.

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24 серпня Україна святкувала День Незалежності і політик із сусідньої Білорусі вирішив привітати громадян із цим святом. Він згадав про "цінність" нашого сусідства та побажав миру. Про це повідомила його пресслужба.

За словами Олександра Лукашенка, багато поколінь громадяни України та Білорусі нібито жили у злагоді та повазі, разом "боролися із фашизмом" і відбудовували "спільну державу в перші повоєнні п'ятирічки".

"І по сьогодні нас об'єднують такі риси характеру, як працьовитість, старанність, шанобливе ставлення до старших і своїх традицій, самобутньої культури. Здобувши незалежність понад три десятиліття тому, обидві країни обрали самостійні шляхи свого розвитку, будівництва майбутнього", — йдеться в повідомленні політика.

Наразі країни, на його думку, мають створити всі можливості для безпечного існування регіонів.

Окремо Олександр Лукашенко згадав "цінність нашого сусідства", яке має стати причиною припинення конфронтації, і Білорусь нібито готова зробити все необхідне для цього.

"Олександр Лукашенко побажав усім жителям України, щоб дуже скоро на їхній землі запанував безцінний і такий потрібний усім людям доброї волі мир", — підсумували представники політика.

Нагадаємо, 18 серпня Олександр Лукашенко заявив, що Росія досягла мети вторгнення в Україну. На його думку, Україна і "Захід" загрожують кордонам Білорусі. Якщо на Білорусь "нападуть", політик нібито готовий вдарити по "центрах ухвалення рішень".