Російська делегація на чолі з Лавровим привезла з саміту G20 холеру, - ЗМІ

Джерело стверджує, що заражений дипломат міг контактувати з Лавровим. Він перебував на одному борту з журналістами пулу МЗС, а Лавров та представник відомства Марія Захарова летіли іншим літаком.

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Член делегації Міністерства закордонних справ Росії заразився холерою під час саміту G20 в Індії. Дипломати на чолі з міністром Сергієм Лавровим повернулися із заходу 11 вересня літаками Іл-96. Про це 21 вересня повідомляє російський Telegram-канал Baza.

У пасажирів взяли аналізи, а вже через два дні з'ясувалося, що один із членів російської делегації підхопив на саміті холеру.

За даними Baza, чоловіка поклали до інфекційної лікарні. Він лежить у боксі під наглядом і почуває себе добре.

Джерело стверджує, що заражений дипломат міг контактувати з Лавровим. Він перебував на одному борту з журналістами пулу МЗС, а Лавров та представник відомства Марія Захарова летіли іншим літаком.

Відомо, що після результатів тесту на холеру з журналістами зв'язалися представники МЗС, а потім медпрацівники. У них, а також у екіпажу, взяли аналізи та посадили на домашній карантин, проте 17 вересня частину журналістів взагалі госпіталізували.

За словами джерела, госпіталізація була схожа на примусову — журналістів, які не мали симптомів захворювання, помістили до інфекційної лікарні.

"Попри те, що аналізи показали відсутність зараження, їх тримають на "суворому" режимі. Їм заборонено виходити на прогулянки та побачення з рідними", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня в The Guardian повідомили, що Індія підтвердила, що президент Росії Володимир Путін не буде особисто присутнім на саміті G20, який відбувся у вересні в Нью-Делі.

А 31 серпня Reuters написав, що слідом за російським диктатором не візьме участі в саміті й президент Китаю Сі Цзіньпін.