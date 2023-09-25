Вербують за копійки: адвокат розповів про мотивацію обвинувачених у наведені ракет

Мотиви громадян України до співпраці з ворогом різні — від матеріальної вигоди до ідейних міркувань.

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Окремі громадяни України стають навідниками російських ракет, зголошуючись допомагати ворогу за винагороду, не оцінюючи наслідки. Про це у коментарі Фокусу для матеріалу "Співпраця з ворогом. Як вербують та як карають навідників російських ракетних ударів на Україну"сказав адвокат Дмитро Ципліцький. У його практиці є досвід захисту осіб, обвинувачених за ст. 114-2 – несанкціоноване поширення інформації про рух та місця дислокації української військової техніки.

"Громадянам України обіцяють матеріальну винагороду. Зазвичай, йдеться про копійки – 5-30 тисяч гривень, – говорить він. – У практиці було геть незрозумілі випадки, коли особа, проживаючи в маленькому селі, де після виїзду майже не залишилось нікого, давала наведення на об’єкти, в які потім були влучання, і розташовувалися вони у кілометрі від її хати. Я запитував, чим вона думала. Виявилося, їй казали, що летітиме, а вона може сидіти у підвалі. Ця людина була цілеспрямованим сепаратистом".

13 вересня Служба безпеки України затримала депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який добровільно співпрацював з агресором під час окупації регіону.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Співпраця з ворогом. Як вербують та як карають навідників російських ракетних ударів на Україну".