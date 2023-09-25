Якщо Україна не хоче дружити з Польщею, то ми впораємося, – канцелярія президента Дуди

За словами Марціна Пшидача, якщо Україна не хоче "дружити з Польщею і не прагне цієї дружби", то Польща впорається. Водночас він підкреслив, що "охолодження відносин між Польщею та Україною не слід називати конфліктом".

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Глава бюро з міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що на місці українських політиків і дипломатів він би шукав союзників, зміцнював чинні альянси та партнерство, яке склалося між дружніми країнами. Про це повідомляє PAP.

У суботу президент України Володимир Зеленський повідомив, що на шляху зі США та Канади він відвідав Люблін, де вручив державні нагороди польським волонтерам.

Як зазначають у виданні, журналісти запитали голову президентського Бюро зовнішньої політики Марціна Пшидача в понеділок про те, чому Зеленський не зустрівся з польською делегацією в Любліні.

Міністр зазначив, що це була лише технічна поїздка і що такі ситуації траплялися багато разів раніше. Проте, як часто Зеленський подорожував Польщею, не розголошується.

"3 Києва чи Львова неможливо вилетіти, тому я думаю, що якби цим не цікавилися 3MI, то і про цю поїздку ніхто б не знав", – оцінив він.

Однак, як він зазначив, на місці українських політиків і дипломатів він би шукав союзників, зміцнював чинні альянси та партнерство, яке склалося між дружніми країнами.

На запитання, чи Польща образилася на українського президента за його слова в ООН минулого вівторка, він відповів:

"Польща інтенсивно підтримувала Україну в останні роки. Звичайно, це частково це було зумовлено нашими інтересами, але ми прийняли понад мільйон українських біженців. І після всього цього в ООН, на адресу 192 інших країн, звучать такі слова. Нам важко не сприймати це дуже критично".

"Охолодження" відносин між Польщею та Україною

Марцін Пшидач підкреслив, що охолодження відносин між Польщею та Україною не слід, однак, називати конфліктом.

"Це неприйнятна, несправедлива оцінка з українського боку і поведінка, яку важко зрозуміти", — сказав він.

Відповідаючи на питання про причини такого ставлення з української сторони, він вказав на існування різних бізнес-питань, внутрішні проблеми та олігархію.

"Можливо, у президента Зеленського с всілякі внутрішні економічні умови. Можливо, там є компанії, які можуть по-різному тиснути або очікувати чогось", — сказав він.

Водночас він зазначив, що Україна має бути зацікавлена в тому, щоб дружити з Польщею.

"Україна повинна розуміти, що в інтересах усіх нас не дати себе розділити, тому що від цього виграє тільки Москва. 3 іншого боку, якщо Україна не хоче дружити з Польщею і не прагне цієї дружби, то, звичайно, ми впораємося. Ми в НАТО, у нас сильна армія, ми в ЄС, у нас держава, яка добре функціонує. Це Україна сьогодні в біді, і вона повинна дбати про те, щоб Польща її підтримала. Якщо ні, то ми нікого ні до чого не примушуватимемо", — заявив міністр.

Нагадаємо, із середини вересня 2023 року триває непорозуміння між Україною та Польщею через заборону перевезення української сільськогосподарської продукції. Польський уряд наполягає, що не буде скасовувати ембарго, навіть всупереч рішенню ЄС.

Один з аргументів на користь ембарго — начебто захист місцевих фермерів, які втрачають кошти через імпортне зерно. Також пролунали заяви щодо припинення військової допомоги, яку Україна отримувала від Польщі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на подію, прив'язавши до неї поведінку країн заходу.