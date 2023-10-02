США стримують поширення конфлікту між Україною та Польщею, — експерт

Наразі суперечка у публічній сфері між Польщею та Україною щодо експорту зерна стає вже менше помітною — сторони намагаються залагодити конфлікт.

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Вашингтон втрутився в конфлікт Польщі та України після заяви про припинення військової допомоги, хоча й не йшлося про розірвання договорів, а лише про нове озброєння, відповідно до нових контрактів. Про це в коментарі Фокусу розповів дипломат й експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

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Зернова суперечка: США вимагають від Польщі пояснень щодо підтримки України, — ЗМІ

"У США ключова роль, — заявляє він у коментарі Фокусу. — У США стратегія на протистояння з Китаєм. Україна і Польща — це передова на східному кордоні. Росія вже потрапила в зону впливу Китаю, він розглядає її як свою торгову базу, як тил. А значить, через Росію Китай межуватиме по Україні, Польщі та країнам Балтії з цивілізованим світом. Тому США не допустять поширення цього конфлікту. Саме тому багато лідерів Європи сказали, мовляв, не знаємо, що там мала на увазі Польща, але ми підтримуватимемо Україну. Це все говорить про те, що є великий стратегічний план, що в середині демократичного альянсу не має бути чвар, не можна послаблювати та підривати основу альянсу, солідарність через політичні питання".

Нагадаємо, після того, як зернова суперечка між Україною та Росією стала публічною, та прозвучали заяви з боку Варшави про неможливість надалі підтримувати Україну, США запитали у Польщі пояснення. Згодом повідомлялося, що Україна і Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Скелети у шафі: які наслідки матимуть для України розбіжності з Польщею".