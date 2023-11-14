"Відверта розмова": у Байдена закликали до переговорів США і КНР про війну в Україні

За словами радника нацбезпеки США Джейка Саллівана, Китай не постачав Москву зброєю після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак він зазначив, що ця інформація може бути застарілою, оскільки базується на даних кількаденної давності.

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Радник із національної безпеки президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив про необхідність прямого діалогу між урядами США та Китаю щодо ключових питань, включно з війною Росії проти України та запобігання постачанню озброєнь до Росії. Про це він заявив перед запланованою зустріччю лідерів США та Китаю, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати і Китай повинні мати можливість прямо обговорювати всі критичні питання, які постають перед нашими двома країнами, включно з проблемами під час криз, таких як російсько-українська криза", — підкреслив Салліван.

Він зазначив, що у президента Байдена вже була низка відвертих розмов із президентом Китаю з питання військової підтримки Росії.

Водночас Салліван описав взаємовідносини між США і Китаєм як "складні та конкурентні", підкресливши, що вони можуть легко переростати в конфлікт або конфронтацію. На його думку, важливо активно керувати цим процесом.

Однак він підкреслив, що наразі немає доказів поставок Китаєм озброєнь до Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас він зазначив, що ця інформація може бути застарілою, оскільки ґрунтується на даних, зібраних кілька днів тому.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Китаю зазначало, що КНР активно підтримуватиме зусилля щодо врегулювання конфлікту між Росією та Україною, пропонуючи свій варіант мирних переговорів. Вони також повторно охарактеризували поточний конфлікт як "кризу".