Вступ України до ЄС: експерт пояснив, чи може війна завадити євроінтеграції (відео)

Попри те, що в Україні зараз триває війна, це не може стати на заваді її ступу до ЄС, оскільки станом на сьогодні відсутні формальні критерії щодо членства в Євросоюзі.

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Перемовини про вступ України до ЄС, повідомили в МЗС, розпочнуться на початку 2024 року, а щоб повністю відповідати нормам ЄС Україна має внести до 5000 поправок до різноманітних нормативних актів. Що означають майбутні перемовини щодо вступу України до ЄС, і чи може воюча країна стати частиною Євросоюзу, розповів Фокусу Ігор Чаленко — голова Центру аналізу і стратегій.

"Цілком очевидно, що євроінтеграція для України — це тривалий процес, і станом на сьогодні ми перебуваємо фактично на половині шляху повноцінного членства в ЄС. Початок перемовин окреслить певні особливі моменти для нашої держави для того, щоб відповідати і європейським регламентам і питання стосовно реформування різних сфер. Насправді це буде величезний комплекс питань", — сказав він.

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Україна — це Європа, але не зараз. Скільки часу знадобиться для вступу до ЄС

Ігор Чаленко нагадав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше зазначав, що Україні потрібно внести до 5000 поправок до різних нормативних актів аби повністю відповідати нормам Європейського союзу.

"Водночас українська влада ставить перед собою дуже амбітне завдання зробити це "домашнє завдання" за 2 роки. Хоча в ЄС на це дивляться песимістичніше , хтось говорить про 2030-й рік, хтось це прив'язує до загального розширення з 27 членів до 36 членів, де зрозуміло, що Україна буде фактично в авангарді цього процесу і буде за собою тягнути інші країни. Ми розуміємо, що маємо отримати політичне рішення від Європейської ради і дякуємо Європейській комісії за ту рекомендацію, яка нам була надана", — говорить експерт.

Він зауважив, що попри всі складнощі Україна зараз демонструє хороші результати на шляху до євроінтеграції.

"Я думаю, що Україна сьоггодні показує дійсно фантастичні результати. Такого темпу від України не очікував абсолютно ніхто. Він вражає не тільки європосадовців, а й країни в Європейському союзі. І тепер антипатики України, як, наприклад, та сама Угорщина, вигадують, як трохи нам загальмувати цей шлях. Але Україна сьогодні, як той криголам, проривається шляхом євроінтеграції", — говорить Ігор Чаленко.

Він додав, що попри те, що в Україні зараз триває війна, це не може стати на заваді її ступу до ЄС, оскільки станом на сьогодні відсутні формальні критерії щодо членства в Євросоюзі для воюючої держави.

"Питання приєднання нових членів вимагає консолідованої позиції всіх нинішніх країн-членів Європейського союзу. Очевидно, що певні скептики в ЄС будуть тиснути на це питання. Хочу нагадати, що сьогоднішні члени ЄС мають низку невирішених територіальних питань —як от Хорватія з Боснією і Герцоговиною і Словенією, Кіпр, де частина території належить Туреччині, частина — Греції. Тому всі ці питання, які виникають у нас у зв'язку із війною, з тим, що РФ незконно внесла 5 українських територій до своєї Конституції, не може стати вагомою перепоною на шляху до євроінтеграції", — вважає експерт.

Нагадаємо, що ЄС хоче вдарити по виробництву зброї в РФ, Кремль розраховує на імпортозаміщення. Якщо ЄС дійсно введе заборону на експорт точних верстаків у 12-му пакеті санкцій, то по російській оборонно-промисловій базі буде завдано серйозного удару.

Раніше повідомлялося, що нові санкції ЄС проти Росії торкнуться понад 120 осіб і компаній.