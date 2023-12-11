"Спільне майбутнє": Кулеба назвав підсумки перших за час війни переговорів із Сіярто (відео)

За словами українського дипломата, головною темою зустрічі стало можливе європейське майбутнє Києва, яке також залежить від позиції Будапешта. Глава МЗС Угорщини очікує повернення до ситуації 2015 року.

Related video

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з угорським колегою Петером Сіярто, під час яких обговорювали європейське майбутнє України. Про підсумки він розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 11 грудня.

За його словами, вони вдвох уже давно знають одне одного, однак за час повномасштабної війни в Україні вперше змогли провести двосторонні переговори.

"Ми говорили годину. Це була дуже довга, щира розмова. Ми сіли і поговорили. Ми чесно відповідали на запитання одне одного. Безумовно, головною темою було рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС", — розповідає Дмитро Кулеба.

Водночас розкривати всі деталі переговорів глава МЗС не став. Він закликав дати трохи часу, бо спочатку необхідно доповісти про результати зустрічі президенту Володимиру Зеленському. Петер Сіярто зі свого боку готує доповідь для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Лише після цього можна дати відповідь на важливе запитання.

"Між тим, хочу дати один сигнал. Я чітко сказав Петеру: у нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом", — підсумував Дмитро Кулеба.

Переговори між МЗС Угорщини та України: реакція Сіярто

Насамперед Петер Сіярто згадав, що до лютого 2022 року вони з Дмитром Кулебою багато зустрічалися, говорили й обговорювали важливі речі, адже мали на меті поліпшити відносини між країнами. Потім, після вторгнення РФ, зустрічі були поставлені на паузу.

"Ми говорили про євроінтеграційні амбіції України. Я сказав своєму колезі, що для нас це не тактичне питання, а рішення, яке має історичне значення для майбутнього Європейського союзу в цілому. Пропозиція про ухвалення рішення не підготовлена, і Єврокомісія практично не уявляє, який вплив матиме членство України в ЄС на все співтовариство", — пише Петер Сіярто.

Глави МЗС Угорщини та України розповіли про підсумки двосторонніх переговорів Фото: Петер Сійярто/Facebook Глави МЗС Угорщини та України розповіли про підсумки двосторонніх переговорів Фото: Петер Сійярто/Facebook Глави МЗС Угорщини та України розповіли про підсумки двосторонніх переговорів Фото: Петер Сійярто/Facebook

Також було порушено тему Закону про меншини. Будапешт очікує, що ситуація повернеться на період 2015 року.

При цьому Петер Сіярто так і не розповів, чи схвалить Угорщина початок переговорів України з ЄС.

Нагадаємо, 11 грудня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що позиція Угорщини руйнує єдність Євросоюзу. За його словами, залишається тільки сподіватися на те, що Україна і Молдова все ж таки зможуть почати переговори з ЄС у грудні. Для цього необхідно переконати Будапешт.