Офіс генерального прокурора зобовʼязав ДБР розслідувати справу нардепа Безгіна про продаж квартири в Криму, — ЗМІ

Related video

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у справі народного депутата від партії "Слуга народу" Віталія Безгіна у справі про видачу доручення на продаж належної йому квартири в Криму "депутатці" "парламенту Криму" від "Єдиної Росії". Відповідне доручення ДБР надав Офіс генерального прокурора після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження №42023000000001898 в Єдиному реєстрі зареєстрував генеральний прокурор Андрій Костін. Документи, що підтверджують відкриття провадження, оприлюднили журналісти ГО "Стоп корупції" у сюжеті на своєму YouTube-каналі, пишуть "Українські новини".

Раніше ЗМІ писали, що в 2020-му році Безгін оформив в Криму довіреність на продаж своєї квартири в Євпаторії на тітку — громадянку Росії, членкиню "парламенту Криму" від "Єдиної Росії" — Галину Герасимову. Відповідно до витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно, Безгін володів квартирою площею 59,4 кв м у Євпаторії після того, як набув спадщину від своїх бабусі і дідуся. Квартиру продали за законами Росії, про що свідчить витяг з російського реєстру. Таким чином, народний депутат Безгін фактично визнав російське законодавство в Криму і вчинив правопорушення, передбачені Кримінальним кодексом України.

У медіа зазначають, що Галина Герасимова після анексії Криму стала директором пансіонату "Планета", а потім очолила "Туристсько-інформаційний центр" і так звану муніципальну автономну установу міського округу Євпаторія Республіки Крим "Євпаторійський культурно-етнографічний центр "Малий Єрусалим". У 2018 році Герасимова двічі перетнула адміністративний кордон АР Крим з Херсонською областю за українським паспортом. Квартиру Безгіна у Євпаторії вона вже перепродала за російським законодавством. З 2020 року вона обіймала посаду "заступника голови комітету з державного будівництва та місцевого самоврядування" в окупаційному "парламенті" півострова.

ГО "Стоп корупції" звернулось до ДБР та до Офісу генерального прокурора із заявою про правопорушення Безгіна, а саме щодо ознак злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність, що полягає у фактичному визнанні російського суверенітету в окупованому Криму. Оскільки правоохоронні органи залишили заяву без розгляду, представники ГО звернулися до суду з вимогою зобовʼязати внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

Згідно з ухвалою Печерського районного суду, відповідні відомості до ЄРДР були внесені та розпочато досудове розслідування. Зареєстрував провадження в ЄРДР Офіс генерального прокурора України Андрія Костіна.

ГО "Стоп корупції" також оприлюднило фрагменти листа Офісу Генпрокурора, згідно з яким відповідне доручення проводити розслідування злочину Безгіна видано Головному слідчому управлінню ДБР. Крім того, журналісти також оприлюднили фрагменти витягу з ЄРДР, згідно з яким йдеться саме про справу щодо Безгіна. Згідно з оприлюдненими даними, провадження відкрито в листопаді 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 УК – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.