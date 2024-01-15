РФ потрібно дати слово: 83 країни обговорять "формулу миру" Зеленського в Давосі, — ISW

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс наголосив на важливості участі в мирних переговорах Китаю, але він наполягає на тому, що Захід має знайти спосіб залучити до мирного процесу і Росію. За словами ж аналітиків ISW, президент РФ Володимир Путін розраховує на капітуляцію України.

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14 січня представники 83 країн зустрілися в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, щоб обговорити реалізацію української формули миру. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 14 січня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з держсекретарем Румунії Юліаном Фотою та обговорив двосторонні гарантії безпеки відповідно до декларації G7 про підтримку України. Отже, Румунія стала вже дев'ятою країною, що почала з Україною двосторонні безпекові переговори.

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс і глава ОП Андрій Єрмак наголосили на важливості участі Китаю в мирних переговорах між Україною і РФ. Кассіс наполягає на тому, що Захід "має знайти спосіб залучити Росію" до мирного процесу. За його словами, "миру не буде, якщо Росії не дадуть слово".

За словами аналітиків, складно сказати, що під цим мається на увазі. Водночас вони зазначають, що президент РФ Володимир Путін не планує вести з Україною переговори, і що цілі Росії в Україні, рівносильні повній капітуляції Києва і Заходу, залишаються незмінними.

Нагадаємо, що ЗС РФ проводять різні експерименти з ракетними обстрілами: застосовують різні поєднання ракет і дронів.

Також повідомлялося, що РФ почала встановлювати на танки РЕБ-комплекси "Сания".