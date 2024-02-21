Мінус один: народний депутат від "Слуги народу" Медяник хоче скласти мандат, — ЗМІ

За словами джерел журналістів, політик планує виїхати з України для лікування. Офіційного голосування у Верховній Раді ще не було.

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Народний депутат Верховної Ради України від політичної сили "Слуга народу" міг ухвалити рішення скласти мандат. Пов'язано це зі станом здоров'я, про що повідомило видання "Громадське" 21 лютого.

За даними джерела у фракції "Слуга народу", ідеться про нардепа В'ячеслава Медяника. Офіційної заяви на момент публікації матеріалу не прозвучало.

Раніше таку саму інформацію повідомляли джерела видання "Дзеркало тижня". За їхньою інформацією, В'ячеслав Медяник уже певний час планував скласти мандат, і Верховна Рада має незабаром проголосувати за відповідне рішення.

Джерела додали, що народний депутат має проблеми зі здоров'ям, тому планує виїхати на лікування за кордон. Через те, що в нього п'ятеро дітей, він спокійно може покинути межі України.

Народний депутат від "Слуги народу" міг написати заяву на складання мандата Фото: Facebook

Який саме діагноз може бути в політика — невідомо.

В'ячеслав Медяник: що відомо

За даними руху "Чесно", в 2019 році В'ячеслав Медяник став народним депутатом від партії "Слуга народу" у виборчому окрузі №27 у Дніпрі. Також політик був заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності.

До політичної кар'єри народний депутат був підприємцем.

Нагадаємо, 26 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ще 17 народних депутатів від партії написали заяву на складання мандата, і ситуація лише ускладнюється. У результаті було ухвалено рішення, що голосувати за складання мандата можна буде лише в тому разі, якщо є відповідна медична ситуація.