Компанія режисера "Слуги Народу" отримала з бюджету 750 млн грн, — розслідування (відео)

Коли журналістка напряму поставила запитання Олексію Кірющенку, він почав її ображати, звинувачувати у брехні та продажу наркотичних засобів.

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Після того, як режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко став співвласником компанії "Ел-енерго", його фірма почала отримувати замовлення на мільйони гривень від комунальних підприємств та державних структур на постачання електроенергії. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Як з'ясували журналісти, у серпні 2023-го Кірющенко, який співпрацював зі студією "Квартал 95", увійшов у компанію "Ел-енерго" — отримав частку 49%. Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига (51%). Основний вид діяльності "Ел-енерго" – торгівля електроенергією. Сама фірма була створена у вересні 2022-го, ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді. Проте до приходу нових власників діяльності не вела.

Після зміни власників компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Загалом до квітня 2024-го встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Загальна сума замовлень – 774 млн грн (вартість з урахуванням змін до контрактів станом на 10.05.2024). Більшість угод укладені до кінця року, тому ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені.

Наразі найбільша угода укладена з КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міськради. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди – 521 млн грн. Строк виконання – до кінця року.

Журналісти запитали напряму у Кірющенка про його новий електробізнес, але режисер відмовився спілкуватися. На пряме запитання про компанію "Ел-енерго" і її контракти Кірющенко спочатку заявив, що не розуміє, про що мова. Потім, що він – не Кірющенко взагалі. І, врешті-решт, розмова звелась до образ редакції Bihus.Info і журналістки.

"Ви продаєтеся, ви наркотики нюхаєте, ви асоціальний елемент… Вас трясе, ви брешете, у вас очі брехливі, у вас руки та коліна тремтять, тому що ви обманюєте", — сказав Кірющенко журналістці Bihus.Info.

Нагадаємо, 8 травня з розслідування "Слідство.Інфо" стало відомо, що завод американської компанії Jabil Circuit в Ужгороді виробляє системи супутникового інтернет-звʼязку Gilat SkyEdge для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks. Вони попри війну масово імпортуються у Росію та допомагають окупантам.

13 травня повідомлялося, що на Харківщину перекинули бійців 3-ї окремої штурмової бригади, які повинні будуть допомагати обороняти регіон від ворожого наступу.