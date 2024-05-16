Допомога українським біженцям у Польщі: кому виплачуватимуть 800 злотих та що ще зміниться

Згідно з новими правилами, щоб отримати номер PESEL та підтвердити особу громадянина України обов'язково потрібно буде надати проїзний документ.

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Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про допомогу українським біженцям, які зокрема передбачають прив'язку виплати щомісячної допомоги на дитину у розмірі 800 злотих до обов'язкового шкільного навчання. Про це повідомило RMF24.

"За" відповідні нововведення проголосував 381 депутат, 19 — проголосували проти, ще 20 — утрималися.

Поправка до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України передбачає, серед іншого, продовження до 30 вересня 2025 року легальності перебування для українців, які отримали номер UKR PESEL, а також прив'язку з наступного року виплат у розмірі 800 злотих до обов'язкового шкільного навчання для українських дітей.

Постанова також розширює доступ до медичних, сімейних та соціальних виплат, виплат, що виплачуються установою соціального страхування (ZUS), та можливість проживання в колективних засобах розміщення.

Поправка також визначає максимальний 36-місячний період, протягом якого учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних курсах польської мови. Рішення стосуватиметься учнів, які почали відвідувати заняття у 2022/2023 та 2023/2024 навчальних роках.

Також зміни передбачають:

запровадження нових правил підтвердження особи громадянина України, який подає заяву на отримання номера PESEL. Єдиним способом підтвердження особи буде пред'явлення дійсного проїзного документа;

з 1 липня фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаної угоди з місцевим компетентним воєводою або органом місцевого самоврядування, який діє за дорученням воєводи;

скасування пільг, пов'язаних з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, які несли приватні орендодавці. З 1 липня також скасовується допомога на фінансування фотографування та одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих.

Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня. Тепер його передадуть на розгляд Сенату.

Нагадаємо, результати опитування від Київського міжнародного інституту соціології свідчать про те, що практично половина українських біженців, які зараз розкидані по всьому світу, бажають отримати нове громадянство.

9 травня Польща передала Україні військовозобов'язаного, який, перепливши Західний Буг, опинився на польській території.