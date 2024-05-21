Угорщина може завадити: Україна і ЄС хочуть почати переговори про членство в червні, — Politico

За словами чиновників із Брюсселя, поки що невідомо, чи змінилася позиція Будапешта в питанні євроінтеграції Києва. Обидві сторони намагаються переконати Угорщину прийняти правильне рішення.

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Україна та Європейський Союз можуть почати переговори про членство вже в червні, проте є перешкода у вигляді позиції Угорщини. Про це йдеться в матеріалі Politico.

За словами джерел журналістів, чиновники з Брюсселя налаштовані розпочати повноцінний діалог із Києвом уже наступного місяця. Дипломати обох сторін активно працюють над тим, щоб переконати Будапешт дати згоду на початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

У грудні минулого року більшість лідерів ЄС уже заявили про те, що не проти приєднання України та Молдови до союзу. Для Києва це має стати моральним стимулом після понад двох років повномасштабного вторгнення. При цьому юридичну процедуру початку переговорів довелося відкласти через протидію з боку Будапешта.

Кілька тижнів тому голова Офісу президента Андрій Єрмак мав розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Обидві сторони тоді відзначили позитивну динаміку діалогу і Київ відповів на список з 11 пунктів, який склали в Будапешті. Тепер очікується рішення.

Один із дипломатів Євросоюзу заявив, що Угорщина, вочевидь, бажає "покласти край" переговорам про вступ України до блоку до того, як почнеться її піврічне головування в Раді ЄС.

"Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як 1 липня Угорщина вiзьме на себе ротаційне головування в Раді ЄС", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня повідомлялося, що Україну не запросять до НАТО на вашингтонському саміті в липні, про що писали в NYT. Деякі дипломати вважають, що до середини літа Київ може опинитися під загрозою програшу у війні, тому бояться надавати йому членство в Альянсі. Натомість представники військового альянсу намагаються знайти "проміжне рішення", яке дасть змогу підтримувати Україну без надання офіційного статусу члена НАТО.