РФ оголосила Юлію Тимошенко у розшук за кримінальне правопорушення: що відомо (документ)

У картці розшуку не вказано, за якою саме підставою чи скоєний злочин розшукують колишню прем'єр-міністерку України.

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Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук лідерку української партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Колишня прем'єрка України Юлія Тимошенко оголошена в розшук, свідчать дані МВС РФ", — ідеться у повідомленні.

"РИА Новости" також опублікували картку розшуку, у якій зазначено, що Юлію Тимошенко розшукують за статтею кримінального кодексу Росії.

Водночас у документі немає інформації, за якою саме підставою чи скоєний злочин розшукують українську політикиню.

Картка розшуку Юлії Тимошенко Фото: РИА Новости

Сама Тимошенко поки не коментувала цю інформацію. На офіційному сайті партії "Батьківщина" також наразі немає відповіді на оголошення Юлії Тимошенко у розшук в Росії.

Нагадаємо, 30 травня у Житомирі судили чоловіка, який майже 2 роки ухилявся від мобілізації.

9 травня картки розшуку чинного президента України Володимира Зеленського та п'ятого президента Петра Порошенка зникли із сайту МВС Росії.