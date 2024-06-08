РФ оголосила Юлію Тимошенко у розшук за кримінальне правопорушення: що відомо (документ)
У картці розшуку не вказано, за якою саме підставою чи скоєний злочин розшукують колишню прем'єр-міністерку України.
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук лідерку української партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".
"Колишня прем'єрка України Юлія Тимошенко оголошена в розшук, свідчать дані МВС РФ", — ідеться у повідомленні.
"РИА Новости" також опублікували картку розшуку, у якій зазначено, що Юлію Тимошенко розшукують за статтею кримінального кодексу Росії.
Водночас у документі немає інформації, за якою саме підставою чи скоєний злочин розшукують українську політикиню.
Сама Тимошенко поки не коментувала цю інформацію. На офіційному сайті партії "Батьківщина" також наразі немає відповіді на оголошення Юлії Тимошенко у розшук в Росії.
Нагадаємо, 30 травня у Житомирі судили чоловіка, який майже 2 роки ухилявся від мобілізації.
9 травня картки розшуку чинного президента України Володимира Зеленського та п'ятого президента Петра Порошенка зникли із сайту МВС Росії.