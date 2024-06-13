"Зрада скасовується": з комюніке мирного саміту прибрали невигідні для України пункти, — ЗМІ

Швейцарія відмовилася від підсумкового документа Саміту миру, який, як зазначають журналісти, міг мати для України небажані наслідки. Але через це деякі потенційні країни-учасники поставили на паузу свою присутність на заході.

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Наприкінці травня зі швейцарського Берна до усіх столиць країн-учасниць Саміту миру передали варіант підсумкового комюніке, обговорений перед тим з представниками Києва. Але той компромісний проєкт виявився небезпечним для України, пише "Європейська правда".

З документа, як наголошується, вичистили ключові ідеї, заради яких, власне, й організовували зустріч на найвищому рівні. Тиждень тому, 6 червня, у Києві публічно наголосили, що Україна не відступить від "Формули миру", після чого розпочалася "робота над помилками",

9 червня Швейцарія розіслала новий проєкт спільного комюніке, в якому несподівано відступила від багатьох позицій, які сама ж і просувала. Скажімо, у попередній версії жодного разу не згадувалося слово "агресія", натомість зараз у тексті йдеться саме про "агресію Російської Федерації проти України".

Раніше документ створював юридичне вікно для того, щоб, за потреби, включити відмову України від частини її території до умов "сталого миру з РФ". Відредагована ж версія зазначає, що основою сталого миру буде "рішення, що буде засноване на принципі поваги до територіальної цілісності і суверенітету усіх держав".

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Початкове комюніке розмивало саме значення "формули миру", зазначають журналісти, відкриваючи широкий простір для альтернативних бачень, наприклад "китайсько-бразильського", яке передбачає зупинку допомоги ЗСУ та зупинку бойових дій. У оновленому формулюванні до уваги братимуться пропозиції, які відповідають міжнародному праву (тобто безумовне повернення кордонів 1991 року, якщо лише їх не перегляне сама Україна) та Статуту ООН (безумовне право України продовжувати відбивати російську агресію і звільняти окуповані території).

Крім того, новий проєкт взагалі не згадує Росію у положенні щодо мирних переговорів, натомість йдеться про "всі сторони". Також там вже немає "заходів зміцнення довіри", натомість з'явилося твердження про необхідність "конкретних дій". І головне, підкреслюють журналісти, зникли згадки про наступний саміт, у якому йшлося на зобов’язання запросити РФ до участі .

Зазначений саміт буде присвячений лише трьом темам – ядерна безпека (питання ядерних погроз РФ та окупованої Запорізької АЕС), харчова безпека (вільний експорт продукції з України) та обмін полоненими (разом з поверненням незаконно викрадених дітей та цивільних осіб). Зазначені питання обрали для того, щоби зібрати якомога більше держав.

Але після оновлення документа, як стверджується, близько 15 держав поки що "поставили на паузу" свою участь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у підсумковому документі "саміту миру" у Швейцарії може не бути пункту про виведення російських військ з території України. Від цього довелося відмовитися через позицію деяких країн.

Також Фокус писав, що у травні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ може почати переговори з Росією після саміту у Швейцарії, коли сформують коаліцію країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи.