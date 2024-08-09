Німеччина виходить на межі своїх можливостей у підтримці України, вважає прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер. Він знову виступає за переговори з Росією.

Related video

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер закликав скоротити допомогу Україні, оскільки від неї, нібито, немає жодного сенсу. На його думку, українська війна буде закінчена не на полі бою, а за столом переговорів. Про це пише видання Zeit.

"Ми більше не можемо давати Україні кошти на зброю, щоб ця зброя витрачалася і нічого не робила. Все має бути пропорційно. Підтримка, так, але ми розуміємо, що ми досягли своїх меж", — сказав політик.

Він додав, що від самого початку повномасштабної війни в Україні він виступав проти постачання зброї та був прибічником дипломатичних ініціатив.

Минулого року прем’єр-міністр Саксонії торкався теми припинення вогню між Росією та Україною у разі тимчасової відмови України від власних територій, що викликало обурення України. Кречмер послався на зростання бюджету за останні роки.

Нагадаємо, що 9 серпня стало відомо, що українські офіційні особи звернулися до Вашингтона з проханням дозволити використовувати ракети ATACMS для ураження аеродромів, які Росія використовує у відповідь на вторгнення в Курську область.