"Має повне право": Туск назвав операцію в Курській області діями для безпеки Польщі

Польський прем’єр наголосив, що Україна може робити усе, щоб "якомога ефективніше паралізувати Росію". Він натякнув, що знав про наступ ЗСУ до його початку.

Related video

Операція ЗСУ у Курській області РФ є оборонними діями України. Про це під час брифінгу заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, як передали 13 серпня у Polskie Radio.

"Те, що роблять російські війська та російська авіація з територією України, носить ознаки геноциду і нелюдських злочинів. І Україна має повне право вести війну так, щоб якомога ефективніше паралізувати Росію в її агресивних намірах", — наголосив він.

Політик розповів, що Польща підтримує постійний контакт із Україною на найвищому політичному рівні. Він зазначив, що така "нестандартна і для когось несподівана" зміна ситуації на фронті його не здивувала.

"Але, звісно, немає мови про консультації, на яких хтось у Києві зі мною домовляється, у який день і куди хтось рушить", — зауважив Туск.

Він запевнив, що позиція Польщі щодо війни залишається без змін. Варшава підтримує Україну та вважає її дії оборонними.

"Найбільший ризик для Польщі та Європи полягає в тому, що Україна програє війну, а Росія виграє. Це ризик, який безпосередньо вплине на Польщу і, я вважаю, на всю Європу. Тому дії України, які запобігають цьому сценарію, є також діями для нашої безпеки", — пояснив прем’єр.

З його слів, Київ чітко знає, яку зброю від західних союзників для яких завдань можна застосовувати. Туск запевнив, що про жодне зловживання американською та європейською довірою з боку України не йдеться.

Нагадаємо, у Bloomberg з посиланням на джерела повідомили, що насправді Україна розглядала кілька сценаріїв наступу на територію РФ. Повідомляється, що партнери з НАТО не проти операції у Курській області, але не впевнені у здатності ЗСУ утримати ворожі території.

Експерти з енергетики пояснили, що теоретично дасть Україні контроль над Курською АЕС. Зі слів фахівців, роботу станції можуть зупинити самі росіяни.