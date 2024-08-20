Рада у першому читанні проголосувала за позбавлення держнагород осіб, які "прославляють" РФ

За словами нардепа Ярослав Железняка, законопроєкт передбачає введення до кримінального кодексу України нового покарання у вигляді позбавлення державних нагород. Остаточне рішення ухвалюватиме суд.

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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №11410 щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"За" відповідне рішення проголосував 341 народний обранець. Не голосували 16 нардепів. Тих, хто утримався або голосував би проти, в українському парламенті не було.

Голосування за законопроєкт №11410 Фото: Telegram/Ярослав Железняк

За словами Железняка, законопроєкт передбачає запровадження нових санкцій до кримінального кодексу України, які, власне, і передбачатимуть позбавлення особи державних нагород.

"Передбачається нове додаткове покарання в КК — позбавлення державних нагород, і визначаються злочини, за які це може мати місце", — написав Железняк.

Він пояснив, що суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавляти особу державних нагород.

Крім того, вводиться також санкція у вигляді позбавлення держнагород за рішенням Ради національної безпеки та оборони України.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.

Фокус також писав, що український парламент може заборонити мобілізацію братів загиблих на фронті.