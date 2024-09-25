"Був дзвінок із Америки": Коломойський розповів, як йому дали підозру

НАБУ жодного разу не допитало Ігоря Коломойського за рік у СІЗО. Підозру Ігорю Коломойському, який уже рік перебуває у СІЗО, вручили після дзвінка з Америки. Про це бізнесмен заявив під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у четвер, 24 вересня, передає "ТСН".

"Була поїздка в Америку рік тому, у серпні, керівного складу антикорупційної вертикалі, там був і ВАКС, і НАБУ керівник, і керівник САПа. Вони разом були в ЄС, і там, в результаті цієї поїздки, я не знаю, про що вони говорили, не був присутнім… Але після цієї поїздки був терміновий дзвінок сюди і сказали, що Коломойському, давайте робіть що хочете, швидко підозру, і з'явився ось цей епізод у 531 справі, єдиний, в якому прив'язали, і тому подібне… І терміново робіть експертизу десь. Вони побігли в інститут СБУ, СБУ зробила їм ще одну експертизу, але дізналася про те, що планується дати підозру після повернення керівництва із США. Тому вони перехопили ініціативу, терміново вручили мені 2 вересня вже по лінії БЕБа", — заявив Коломойський.

Крім того, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) за рік жодного разу не допитало Ігоря Коломойського у справі, що стосується взаємовідносин колишнього власника з націоналізованим "ПриватБанком".

За словами Коломойського, допит призначали і переносили щонайменше 13 разів.

"З вересня минулого року у мене взагалі жодного допиту не було. З цього приводу мене не допитували. В ОЗДСвсе прослухається. Вони там не хочуть допитувати. А до них мене не везуть, тому що СБУ не може зі своїх рук випустити", — заявив Коломойський.

Бізнесмен назвав підозру у справі "смішною", бо, за його словами, він продав свої акції, отримав гроші і віддав їх "ПриватБанку".

Нагадаємо, йдеться про провадження, яке розслідує НАБУ і стосується взаємовідносин колишнього власника Ігоря Коломойського з націоналізованим "ПриватБанком". У серпні детективи НАБУ подовжили розслідування, яке і без того триває сім років. Захист Коломойського вважає це рішення незаконним і намагається його оскаржити.

Строки досудового розслідування у цій справі вже спливали в 2021 році. Це було визнано відповідним судовим рішенням, зокрема апеляційним судом. Тоді Коломойський у цій справі перестав бути підозрюваним. Але слідство змогли поновити і відповідно зробити Ігоря Коломойського знову підозрюваним.

Захист бізнесмена такі дії детективів вважає незаконними. Вважають, що права їхнього підзахисного порушено.

Загалом 61-річний Ігор Коломойський, який скаржиться на погіршення стану здоров’я, перебуває в СІЗО вже майже 13 місяців.