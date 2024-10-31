Порошенко заявився на міжнародну зустріч щодо потреб України у піджаку за 2500 євро, – Іванов

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко на зустріч з військовими та дипломатами одягнув піджак за 2500 євро, проте зрізав бірку, щоб приховати ціну. Такий наддорогий одяг, який Порошенко одягає на зустрічі щодо допомоги Україні, виглядає максимально недоречно. Про це пише блогер Сергій Іванов, повідомляє УНIАН.

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"На зустріч з військовими та дипломатами Порошенко вдягнув лакшері піджак за 2500 євро з відрізаною біркою, аби приховати ціну. Кілька місяців тому я спіймав Порошенка у сорочці від лакшері-бренду Ralph Lauren Purple Label за €2250. Його іміджмейкери трохи пригоріли, покричали в коментарях, проте висновки зробили і почали приховувати вартість лахів, в які Петро одягає своє вінценосне тіло. Тому коли нещодавно сивочолий зустрічався з західними політиками, які не дуже розуміють потяг пострадянських олігархів до важкого люксу, йому про всяк випадок зрізали з піджака етикетку бренду Zilli", — пише Іванов.

Сергій Іванов наголошує, що піджак Порошенка за 2500 євро — це виріб французького бренду Zilli

Сергій Іванов наголошує, що піджак Порошенка за 2500 євро — це виріб французького бренду Zilli, який шиє свої речі з ексклюзивних матеріалів – шкіри ската, пітона, страуса та крокодила, волокна пекарі, гуанако, вікуньї, кашеміру, шовку.

"На офіційному сайті Zilli пишуть, що цей легкий та елегантний темно-синій піджак з "офіцерським коміром" легко поєднується зі спортивним шиком та ідеально підходить для осені. І дійсно, вже чого, але спортивного шику Порошенку не займати", — іронізує блогер.

За словами блогера, враховуючи, що Порошенко зрізав бірку з піджака, він дуже не хотів, щоб дізнались про його вартість.

"Очевидно, що Порошенко дуже не хоче, аби його викрили у марнотратстві, тобто базове розуміння несумісності лакшері з кривавою реальністю він має. Скажімо, коли ти зустрічаєшся з військовими та волонтерами, які збирають на фронт, це не дуже гарно. Проте часто натура бере гору. Насправді в коштовному одягу немає нічого поганого, якщо ти на кожному кроці не камлаєш про "простих людей". І навіть якщо ти — у першій трійці олігархів воюючої країни — все одно треба бути скромнішим", — резюмує Іванов.

Як повідомлялось раніше, Порошенко у жовтні збагатів ще на більш, ніж 1 мільярд гривень. Майже 824 млн грн з цієї значної суми олігарх отримав від так званого "сліпого трасту". Всього за роки повномасштабного вторгнення Порошенко піднявся з 12-го на 3 місце найбагатших олігархів, багатше нього – тільки Ахметов і Пінчук.