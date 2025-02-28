"Набридли щоденні брехливі звинувачення": Пишна подає до суду позов проти Заболотної

Людмила Пишна, яка є головою громадської організації "Відчуй", подає судовий позов проти Наталії Заболотної — для захисту ділової репутації та спростовування наклепницьких звинувачень. Про це йдеться в офіційній заяві Пишної, розміщеній на Facebook-сторінці ГО "Відчуй", передають "Українські новини".

"Зважаючи на те, що Заболотна не припиняє свої спроби спекулювати на прізвищі моєї родини та чи не щодня додає до своїх брехливих звинувачень у рейдерстві ще відверто абсурдні припущення щодо невідповідного використання коштів, чи проведення замовних кампаній у ЗМІ, вважаю за необхідне скористатися своїм законним правом на судовий захист ділової репутації", — заявила Пишна.

За її словами, Заболотна "залучена у замовну кампанію" проти її чоловіка — голови НБУ Андрія Пишного.

"Надуманість звинувачень, зміни акцентів від заяви до заяви, відсутність жодних доказів та постійна відсилка до державної посади мого чоловіка дає привід думати, що Наталя залучена у замовну кампанію і є не жертвою вигаданого "рейдерства", як вона спочатку намагалася це подати, а виконавицею замовлення", — вважає голова ГО "Відчуй".

Пишна зазначає, що всі благодійні внески, які надійшли на рахунки ГО "Відчуй" з благодійних заходів, про які згадує під час публічних заяв Заболотна, були розподілені між заздалегідь визначеними реципієнтами й організація готова надати усі копії договорів та відповідні акти приймання-передавання.

Нагадаємо, на початку лютого засновниця Art Ukraine Gallery Наталія Заболотна звинуватила Людмилу Пишну у захопленні галереї, яка розміщується у ТЦ "Домосфера".

На це Пишна зазначила, що не має жодних домовленостей із Заболотною, а остання намагається залучити її до ситуації із продовженням договірних відносин між ТЦ "Домосфера".