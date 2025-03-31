Нардеп із "Слуг народу" поскаржився, що йому замало дають грошей на бензин (відео)
Олексій Мовчан, народний депутат України член фракції партії "Слуга народу", натякнув, що йому замало відшкодування грошей на бензин. Сума становить 7 тисяч гривень.
Про це нардеп заявив у прямому ефірі "Новини. LIVE".
Дивитись із 1.55.17
Бесіда була про вибори у Раду під час війни та про зміни у Конституції України, які могли б зменшити кількість народних депутатів із 400 хоча б до 300. Ведучі запитали, яким би міг бути парламент 10-го скликання.
Олексій Мовчан заявив, що кількість немає значення і ключове це рівень представництва і забезпечення інтересів виборців в парламенті.
"Можна зробити тисячу депутатів, головне, щоб вони працювали на округах і чули своїх людей… це зробити найскладніше", — заявив нардеп.
Тоді ведуча запитала про пільги, які нардепи продовжують отримувати і під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Вона нагадала, що народні депутати отримують гроші на бензин та оплату квартири у Києві, якщо вони з іншого міста і запитала, чи треба тут щось змінювати.
Мовчан на це заявив, що українські депутати отримують "невелику суму в масштабах країни".
"Ви обрали людину, яка приймає ключові рішення в державі, і він, вибачте, не може забезпечити базові речі та потреби сім'ї, або доїхати до округа, бо на бензин немає грошей, то у вас не буде результату і вони завжди будуть поганими", — заявив Олексій Мовчан.
Нардеп згадав про свого друга-депутата з французьких островів, якому кожні два тижні оплачують літак в два боки бізнес-класом та добові, а також виділяють 120 тисяч євро на рік.
Ведучий запитав, чи проголосував би Мовчан за таку пропозицію, нагадавши, що в умовах є війна, той відповів, що проголосував би, бо це "справедливо", але якби ВВП України дорівнювало ВВП Франції.
"Ми про це не говоримо… нам дають 7 тисяч гривень на бензин. А я округ представляю Кременчук. Мені вистачає тільки туди і назад. Один раз я тільки можу з'їздити до своїх виборців", — поскаржився нардеп Мовчан, зауваживши, що в нього авто "Skoda", закарпатської збірки.
"Вимагати треба стільки, скільки ти даєш людині. Це буде справедливо", — резюмував Мовчан.
Варто нагадати, що 29 березня народний депутат України, член фракції партії "Слуга народу" Олексій Мовчан опублікував декларацію про доходи за 2024 рік на сайті Національного агентства з протидії корупції.
У розділі про членів сім’ї декларант зазначив дружину Аліну. У родини є квартира в Києві, земельна ділянка на Тернопільщині, дача та три автомобілі, в тому числі і "Шкода", про яку він казав на ефірі.
Також у декларації зазначено про доходи нардепа Олексія Мовчана, зокрема 711 тис. 606 грн – це зарплата Олексія Мовчана в Управлінні справами Апарату Верховної Ради України, а 290 тис. 700 грн — дохід від зайняття підприємницькою діяльністю дружини, ще 236 тис. 477 грн – це гонорари Аліни Мовчан та інші виплати.
Також нардеп задекларував 3 000 доларів готівкою, а його дружина — 2 000 євро, а також 2500 доларів.
Також на банківському рахунку в ПриватБанку в нього зберігається 4 000 євро, 95 тис. 378 грн, 8 тис. 429 грн, 1 тис. 684 грн, а в банківському рахунку в Універсал Банку в розмірі 1 998 доларів.
Батько нардепа – Василь Мовчан, відомий у Кременчуці бізнесмен. Саме його нова Tesla вказана у декларації, як та, якою можуть користуватись і сам нардеп і його дружина.
Нагадаємо, Фокус писав про те, що утримання депутатів в Україні у 2025 році обійдеться бюджету дорожче. Кошторис витрат Верховної Ради передбачає 2,28 млн гривень на діяльність одного депутата — на 650 тисяч гривень більше, ніж було у 2024 році.