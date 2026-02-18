Рідний брат політика з Дніпра нагородив російського військового злочинця, — ЗМІ

Раміз Габібулаєв, рідний брат Загіда Краснова (Габібулаєва) та керівник селища Беліджі Республіки Дагестан, нагородив військовослужбовця Мусліма Муслімова, який воював на стороні рф проти України, пише Дніпро оперативний, передають "Українські новини".

Фото: Дніпро оперативний

Брат Загіда Габібулаєва Краснова — крайній праворуч Фото: Дніпро оперативний

На початку лютого 2026 року стало відомо, що Мусліма Муслімова було ліквідовано. Його поховали у тому самому селищі Беліджі Дербентського району, звідки походить родина Краснова (Габібулаєва).

У 2024 році Муслімов уже мав звання "героя росії" за участь у штурмі Авдіївки та боях проти України. Нагороду Муслімову вручав особисто міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов. Церемонію, на якій Раміз Габібулаєв дарував кинджал воєнному злочинцю, висвітлювали російськими ЗМІ. Брат Загіда Краснова (Габібулаєва) є давнім членом путінської партії "Єдина росія", у якій він перебуває щонайменше з 2011 року.

Відео дня

"З початку цього року Загід Краснов (Габібулаєв) після довгої паузи відновив активну політичну діяльність у Дніпрі, але жодних перевірок правоохоронні органи з цього приводу не здійснюють", — пише вдання.

На сьогоднішній день найближчий соратник Загіда Краснова (Габібулаєва) Андрій Баско подав свою декларацію до НАЗК для перевірки, що може говорити про можливе працевлаштування на держслужбу.