Найбільша футбольна арена України відкриється у червні! Хто за цим стоїть?

Ніхто не очікував, але це сталося! З 2 червня в Україні відкриється найбільша національна футбольна арена. І вона настільки крута, що сам Тарас Степаненко пересів за кермо газонокосарки, а на замовлення Андрія П’ятова виготовили спеціальну футуристичну машину для тренувань навичок ловлі подарунків.

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Зараз вже можна розкрити карти. Компанія PepsiCo та найбільший рітейл України АТБ, провідні гравці ринку у своїх галузях, об’єднали зусилля, щоб перетворити початок літа на справді гарячий місяць. Магазини АТБ стають найбільшою національною футбольною ареною, де відбуватиметься запекла боротьба за сотні крутих подарунків.

Умови ну дуже прості: купуєш в АТБ на суму від 250 гривень, в чеку мають бути Pepsi та Lay’s, реєструєш код з чеку на сайті, в смс чи чатботі і береш участь у щоденному розіграші кльових футбольних м’ячів Puma. А якщо реєструєш 2 чеки протягом тижня, то береш участь ще й у щотижневому розіграші і можеш стати власником омріяної ігрової консолі або топового смартфона!

Поспішай! Акція триває з 2 червня по 4 липня!

Але це ще не всі сюрпризи, які приготували нам Pepsi, Lay’s та АТБ. Зовсім скоро усі охочі зможуть отримати фото з Тарасом Степаненко або Андрієм П’ятовим на пам’ять. Стеж за новинами і не проґав таку неймовірну можливість!

Більше деталей тут: https://football.atb.promo

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