24 липня в київському Палаці спорту Лобов і Берінчик битимуться на голих кулаках

Кожен із спортсменів має свої переваги. Інтрига збережеться до фінального гонга або удару.

У київському Палаці спорту 24 липня відбудеться без перебільшення екстраординарна подія в світі спортивних єдиноборств — в поєдинку на голих кулаках срібний призер лондонської Олімпіади 2012 року і чинний чемпіон за версією WBO боксер Денис Берінчик битиметься з бійцем змішаних єдиноборств Артемом Лобовим.

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Захід довгоочікуваний. Спочатку він планувався на 19 червня, але через травму плеча у Берінчика, яка потребувала відновлення, поєдинок був відкладений.

Підсумок змагання не очевидний ні для експертів, ні для спортсменів. В активі у Берінчика олімпійське "срібло", титул чемпіона і 15 перемог у ринзі. Однак його суперник Артем Лобов хоч і не такий титулований, але має і свої серйозні переваги.

По-перше, він важче і вище Берінчика. По-друге, в його карʼєрі були турніри по кулачних боях Bare Knuckle FC і змагання в стилі змішаних єдиноборств.

Через це Лобов робить ставку на дозволений у цьому поєдинку тайський клінч. Він неодноразово на прес-конференції, присвяченій майбутньому бою, робив акцент на майстерному володінні цим прийомом. Таким чином він планує задавити майстерню боксерську техніку Берінчика і перехопити ініціативу. Лобов також колишній боєць UFC — найпрестижнішої ліги змішаних єдиноборств, і на його стороні буде специфічний досвід.

Та й загалом Лобов на прес-конференції виглядав більш впевненим і мотивованим, ніж його противник. І спину тримав рівніше.

Проте, обидва спортсмени обіцяють видовищний агресивний бій.

"Три пропустив, пʼять — завдав", — так сформулював свою тактику Берінчик. Лобов також сказав, що йому простіше тримати удар, а не йти в оборону. Як зазначив спортсмен з Ірландії, короткі раунди не дають можливості вимотати противника. "Сила удару вирішує", — сказав Лобов, пояснивши, що буде бити до переможного.

При цьому обидва бійці погодилися, що тактика, обрана ними, ризикована, адже один хороший удар може завершити бій.

Організатор поєдинку, український промоушен "Махач" 24 липня готує навіть щось більше, ніж бій Берінчика і Лобова. Сутичка двох зірок буде вишенькою на торті великого свята спорту. "Махач" давно планував розширити географію і на шостий сезон, який і увінчає супердвобій, привозить до Києва команду з Казахстану.

Надалі "Махач" розраховує залучити ще спортсменів з Білорусі, але головне — зробити це не разовими поїздками, а включити іноземні команди в регулярний календар змагань, розповів на прес-конференції співзасновник Ліги кулачних боїв Андрій Лімонтов.

Так що 24 липня ті, хто купили квитки, зможуть подивитися цілу серію боїв, які розпочнуться о 10 ранку і триватимуть до півночі, і придивитися до претендентів на головні призи: $10 000 — в легкій вазі і Toyota Camry — в середній. Оскільки фінали будуть в 9 і 10 сезонах, у вболівальників буде час укласти парі.

Квитки на змагання можна придбати тут .

Якщо ж ви цікавитеся змаганням, але не потрапляєте до Києва, зможете подивитися бій за платною підпискою на сервісі Megogo.