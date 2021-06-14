Спорт, що єднає близьких: Федерація вдруге провела сімейний Гольф турнір

Всеукраїнська федерація гольфу разом з ГК Гольфстрім провела другий етап Сімейного туру. Родини об’єднувалися у команди, щоб змагатися за першість.

Розвиток гольфу — стратегічна мета Федерації, що включає в себе популяризацію цього виду спорту та збільшення числа гольфістів. Задля досягнення мети, ВФГ тісно співпрацює з міжнародними організаціями: EGA (Європейська Асоціація гольфу) та The R&A. В рамках розвитку гольфу в Україні, Федерація відкрила ще один напрямок — сімейний гольф. Кожного місяця проходять турніри, де можуть грати разом як початківці, так і професіонали, як дорослі, так і діти. Це дає змогу новим гравцям швидше долучитися до спільноти українського гольфу, отримати гандикап та почати брати участь у змаганнях. Така ініціатива дозволяє популяризувати та залучати до гольфу в Україні все більше нових спортсменів.

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Відкривали урочисту частину турніру: Директор Family Golf Tour — Оксана Пилипенко та Директор гольф клубу Гольфстрім — Світлана Яралова.

Гра проходила на двох полях: Парковому та Прем’єр. За результатами другого етапу Сімейного туру переможцями стали:

Паркове поле:

1 місце — Закашанський Юрій, Закашанський Ілля та Пучкова Марта

2 місце — Савич Макар і Савич Єгор

3 місце — Коба Анастасія і Олександр

Номінації:

Closest to the pin — Соколов Артем

Longest drive — Савич Єгор

Поле Прем’єр:

1 місце — Максим і Наталія Коба

2 місце — Мицканюк Юрій і Вікторія

3 місце — Головко Андрій, Головко Марія Ржоткевич Віктор

Номінації:

Closest to the pin — Вороновська Анна

Longest drive — Коба Максим

Федерація висловлює подяку партнерам туру: Premier Palace Wellness Club, INTERTOP, Regnum, Cosmos Golf Ukraine, Carya Golf Club, ТМ "Коник", National Golf Club, бренду одягу White is white та компанії Укрдрук.

До зустрічі на наступному етапі FAMILY GOLF TOUR!