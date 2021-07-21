FAVBET розіграв Jaguar XE

Переможцем промо-заходу від FAVBET "Забивай голи — вигравай Jaguar XE" став Ігор з Харкова.

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13 липня завершився другий етап масштабної промо-кампанії "Забивай голи — вигравай Jaguar XE" присвячений Євро-2020. За чотири попередні тижні було розіграно чотири Ford EcoSport та купа призів. А у фіналі — головний приз Jaguar XE.

Переможця визначили у прямому ефірі на YouTube-каналі FAVBET. Ведучим розіграшу був шоумен Євген Янович, а серед гостей — директор каналів "Футбол" Олександр Денисов, ведуча каналів "Футбол" Елла Іванюкович, коміки та учасники YouTube-проекту "Львы на джипе" Валентин Міхієнко та Андрій Лузан.

Олександр та Елла витягли щасливий номер власника Ford EcoSport. Ним став Дмитро з Хмельницького, який під час дзвінка, як раз був "всередині гри", проходячи місію у відеогрі Call of Duty.

Валентин та Андрій визначили власника Jaguar XE. Ним став Ігор з Харкова. Чоловік спочатку напружено спитав: Говорите, что вам нужно?". Євген Янович одразу перейшов до діла та порадував щасливця перемогою Jaguar XE.

"Да ладно. Шо серьезно?",— все, що на радощах зміг сказати Ігор. Чоловік не стримував емоції. Поділився, що вперше в житті зміг виграти у промо-заході і відразу Jaguar XE.

У FAVBET переконані, що існують заради таких миттєвостей. Це філософія компанії: дарувати неймовірні емоції від гри, участі у промо-заходах та розіграші призів.

Також у компанії нагадують, що незабаром стартує черговий етап промо-заходу з розіграшем Jaguar XE та Ford EcoSport. Тому саме час бути всередині гри з FAVBET.