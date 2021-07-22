Favbet назвав головні медальні шанси України на Олімпіаді

Олімпійські ігри в Токіо — головна спортивна подія другої половини літа. Церемонія відкриття відбудеться в пʼятницю, а на наступний день розіграють перші медалі. Збірну України представлять понад 150 спортсменів і багато хто здатен поборотися за золото.

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5 років тому, на Олімпіаді в Ріо, Україна здобула 11 медалей, з яких дві золоті: Олег Верняєв в гімнастиці і Юрій Чебан у веслуванні. У Токіо вони не виступлять (Чебан завершив карʼєру, а Верняєв дискваліфікований), але в Україні вистачає зірок спорту і їм цілком під силу завоювати 4-5 золотих медалей.

До такої події FAVBET зобразив українських олімпійців в образі японських мультяшних героїв аніме. І проаналізував шанси на золоті медалі.

Ольга Харлан

Надії на золото повʼязуємо з Ольгою Харлан. На Олімпіаді в Пекіні їй було всього 17 років, але юна Ольга принесла Україні золото в командній шаблі. З тих пір Харлан золото не підкорялося, хоча медалі іншого гатунку завойовувала в 2012 і в 2016 роках. Зараз Харлан — фаворит №1. Очікуємо її протистояння в фіналі проти росіянки Соф`ї Великої.

Олександр Хижняк

Після супер успішної для України Олімпіади 2012 року і переходу в професіонали покоління Усика-Ломаченка-Берінчика, в Ріо Україна не взяла жодної медалі в боксі. На щастя, у нас зʼявився Олександр Хижняк — чемпіон світу, Європи та Європейських ігор. Віримо в золото від нього.

Ярослава Магучіх

За останні роки в України зʼявилося сильне покоління в стрибках у висоту. На Олімпіаді у нас максимальне представництво: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Найкращі шанси на золото у 19-річного вундеркінда Магучіх. У 17 років Ярослава взяла срібло дорослого чемпіонату світу. З тих пір вона перемагає практично у всіх турнірах. Магучіх — рекордсменка України і лідер сезону.

Жан Беленюк

У 2016 році Жан Беленюк взяв срібло на Олімпіаді в Ріо. З тих пір встиг стати народним депутатом, але спорту все одно приділяє достатньо уваги. На Чемпіонаті Європи — 2021 Жан став лише 3-м, але FAVBET впевнені, що до Олімпіади він набере найкращі кондиції

Михайло Романчук

Головна сімейна пара в українському спорті — плавець Михайло Романчук та легкоатлетка Марина Бех. Обидва мають шанси на медалі Олімпіади, але від Михайла очікуємо золото. А може і не одне. Адже він бере участь в двох дисциплінах: 800 метрів і 1500 метрів. В обох він один з фаворитів

Відзначимо ще шпажиста Ігоря Рейзліна, каратистку Анжеліку Тергюгу (карате нарешті дебютує на Олімпіаді!), досвідчену Олену Костевич, яка брала золото в стрільбі з пістолета в далекому 2004 році і, звичайно, дзюдоїстку Дар`ю Білодід. FAVBET вважає, що Дарина принесе Україні першу медаль Олімпіади вже в цю суботу.

Не забуваємо і про зірку тенісу Еліну Світоліну. Зараз її думки повʼязані більше з сімейним життям, ніж з тенісом, але хочеться вірити, що на Олімпіаді Еліна зуміє здивувати.

Підтримати наших спортсменів можна на сайті FAVBET в розділі "Олімпійські ігри"..

Нас чекає два тижні свята спорту і віримо, що Україна на ньому точно не буде чужою.

Будь всередині Олімпіади з FAVBET.