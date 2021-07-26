На Львівщині вперше відбувся чемпіонат з гольфу світового рівня

З 22-24 липня в ГК Edem Golf Club відбувся Відкритий чемпіонат України з гольфу серед гравців середньої вікової категорії. Відповідно до регламенту турніру, учасники старше 25 років змагалися за першість на сертифікованому гольф-полі Edem Golf Club. Одночасно проходили змагання серед жінок. 25 липня вперше на Львівщині відбулися змагання серед дітей.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Гравці з різних куточків України три дні поспіль проходили по 18 лунок. Як зазначають учасники, поле надзвичайно мальовниче та дуже складне. Одразу після сертифікації поля, Всеукраїнська федерація гольфу вирішила провести змагання в Edem Golf Club, результати яких подаються до Всесвітнього гольф рейтингу серед аматорів WAGR. Для Львівщини — це перший в історії чемпіонат з гольфу такого рівня.

Чемпіонами України серед гравців середньої вікової категорії стали — Загородня Галина та Чепердак Богдан (номінація Gross). У Stableford Net першість завоювали: Поперешнюк Аліна та Поперешнюк Володимир. Nearest to the pin — Терещук Альона (6.12м) та Швачий Сергій (1.55м)

Longest drive — Загородня Галина (170м) та Швачий Сергій (195м)

Одночасно з чемпіонатом, 24-го липня відбувся четвертий етап змагань серед жінок Open Ladies Golf Tour. До змагань у львівському ГК Edem Golf Club долучилося багато нових спортсменок.

"Країна Едем — це райське місце як для відпочинку, так і для спорту. Тут є все для стрімкого розвитку гольфу. Федерація буде всіляко сприяти, щоб на Львівщині з"являлося все більше гольфістів та проходило багато змагань національного та міжнародного рівнів саме у гольф-клубі Edem Golf Club" — говорить Віце-президент Всеукраїнської федерації гольфу Олена Рудік.

Результати змагань Open Ladies Golf Tour.

З урахуванням гандикапу у номінації Stableford Net лідеркамі стали: Дяченко Марина (у гандікапній групі 0-36), Волошина Юлія (у групі 36.1-54.0)

Best Gross — Растворцева Ельвіра, а среди початківців, что проходили 9 лунок — Сковрон Галина. Best junior Stableford — Растворцева Аліса

Longest drive — Гандикапний група 0-36 — Растворцева Ельвіра, група 36.1-54.0 — Романаускас Христина. Closest to the pin — (0-36) — Загородня Галина, (36.1-54.0) — Смолінська Христина

В неділю, 25 липня, фінальним завершенням гольф-тижня в Edem Golf Club стали змагання серед дітей Open Kids and Junior Golf Tour. На турнірі був встановлений новий рекорд гольф-поля Edem Golf. Саме тут 8-річна Аліса Растворецева зіграла 18 лунок поля в пар.

35 юних гольфістів змагалися відповідно до своїх вікових категорій, на сертифікованих ті, що передбачені для дитячих турнірів. На церемонії нагородження директор ДЮСШОР з гольфу — Альона Терещук привітала учасників та нагородила всіх медалями та подарунками.

Отож, гольф-поле Edem Golf Club за чотири турнірні дні назбирало багато рекордів, які разом з Всеукраїнською федерацією гольфу будуть примножувати в майбутньому.

Дякуємо партнерам, які допомагають створювати турніри на високому рівні: гольф-клуб Edem Golf Club, Edem Resort Medical & SPA, компанія Golf Mad Travel and Events, Gloria Hotels, OTП Банк, міжнародна платіжна система MasterCard, автомобільний бренд Porsche, гольф-простір CosmosGolf, бренд гольф екіпірування TaylorMade, Premier Palace Wellness Club, карпатська високогірна джерельна високогірна VODA UA, бразильський ресторан Grill do Brazil.