Досягнення українського гольфу 2021: рекорди та перемоги

21 грудня в GC Kozyn відбулося щорічне Засідання Правління ВФГ. Члени правління зібралися для підведення підсумків та обговорення планів на наступний рік.

За рік приріст кількості гольфістів сягнув +122%, абсолютно всі гольф-поля, що є в Україні були сертифіковані у 2021 році відповідно до міжнародних стандартів. Відбулося 55 турнірів під егідою федерації протягом сезону 2021.

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"За рік Україна вийшла на абсолютно новий рівень гольфу. Велика турнірна сітка, багатократні перемоги на міжнародних змаганнях, заснування нових напрямків розвитку гольфу та головне всі рекорди, що встановлені раніше — побиті. Кожного року досягаємо ще амбітніших цілей, прискорюємо рух та йдемо до нових перемог", — коментує Президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік.

Отож, на засіданні були підведені підсумки по кожному напрямку, що розвиває федерація.

Жіночий гольф займає позицію №3 в Європі за темпами розвитку. В Україні на сьогоднішній день налічується 557 гольфістки, 247 з яких взяли участь в Open Ladies Golf Tour в сезоні 2021. Також були започатковані школи гольфу для жінок.

Дитяча школа гольфу зібрала рекордну кількість учасників турніру — 71. Зараз дітей-гольфістів, що зареєстровані в федерації налічується 450 осіб.

"Сьогодні ми підводимо підсумки гольф сезону 2021. Я руже радий, що разом з командою Федерації нам вдається рухатися швидко, досягати нових результатів та достойно представляти Україну на міжнародній гольф арені", — говорить Генеральний секретар ВФГ Володимир Пилипенко.

Цього року в українському гольфі було встановлено багато нових рекордів. Результати сезону в цифрах представлені в Інфографіці ВФГ 2021.

Інклюзивний гольф, як один із напрямків діяльності федерації, також активно розвивався протягом всього року. 155 гольфістів — люди з особливими потребами, і вже шестреро з них стали Кандидатами в майстри спорту. Започаткована Академія гольфу для учасників АТО/ООС.

У сезоні 2021 з’явилося два нових напрямки: гольф для початківців та сімейний гольф. За рік було проведено 5 турнірів серед початківців та серед сімей.

"З упевненістю можу сказати, що цей рік був для нас найуспішнішим з точки зору спортивних досягнень", коментує Головний тренер Національної збірної та президент PGA of Ukraine Руслан Гаркавенко.

Національна збірна побила всі раніше встановлені рекорди. Зараз 6 членів збірної входить до світового рейтингу WAGR. Гольфісти взяли участь у 30 турнірах, 7 з яких проходили за кордоном. За результатами року на міжнарожній арені завойовано: 6 золотих медалей, 4 срібних та 2 бронзових.

Засідання правління федерації символічно проходить перед новим роком, адже саме тут підсумовуються результати діяльності минулого року та встановлюються нові цілі на черговий гольф сезон.