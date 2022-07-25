Міжнародна асоціація боксу звернулася до Бубки та Гутцайта про визнання Продивуса законним президентом ФБУ

У Міжнародній асоціації боксу (IBA) стурбовані спробами змінити законне керівництво Федерації боксу України (ФБУ). IBA надіслала відповідного листа до Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету та ФБУ, повідомляє "Уніан".

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У листі IBA повідомляє, що останні легітимні вибори президента ФБУ відбулися 17 грудня 2021 року. Спостерігач від IBA був присутнім на цих виборах і не виявив жодних порушень. "Тому IBA визнає Володимира Продивуса законним президентом ФБУ. При цьому IBA визнає засідання, проведене 22 лютого 2022 року альтернативною групою, як законне, оскільки воно не відповідало Регламенту IBA", — йдеться в листі.

IBA також закликало керівництво Мінспорту Вадима Гутцайта та МОК Сергія Бубку не допустити втручання державних органів у автономію спортивної асоціації та забезпечити незалежність національної федерації боксу України.

"Незважаючи на сказане вище, IBA відкрита для будь-якого діалогу та запрошує обговорити будь-які проблеми, які можуть виникнути в національній структурі українського боксу", — йдеться в листі.

Нагадаємо, колишній президент федерації боксу Києва Кирило Шевченко називає себе новим президентом ФБУ на підставі рішення конференції. Його прізвище внесено Міністерством юстиції України до єдиного державного реєстру юридичних осіб і громадських формувань як президент ФБУ. У федерації це рішення називають незаконним і спробою рейдерського захоплення ФБУ.