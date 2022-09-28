"Це неприпустимо": Продивус розкритикував ІВА за заборону збірній України з боксу виступати з жовто-блакитним прапором

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Голова Федерації боксу України Володимир Продивус розкритикував рішення Міжнародної боксерської асоціації (ІВА), що виключила ФБУ зі свого складу та змусила виступати на змаганнях із нейтральним прапором.

Як заявив Продивус у своєму Facebook, подібна поведінка Асоціації є неприпустимою, особливо під час війни, коли українці вмирають за кольори жовто-блакитного прапора.

"Зараз я на зв’язку з усіма нашими тренерами. Закликаю їх бойкотувати це рішення і не виступати під білими прапорами. Як віце-президент IBA і координатор України в Асоціації роблю все можливе для якомога скорішого вирішення цієї ситуації", – заявив Продивус.

Окрім цього, він роз’яснив, чому було ухвалене таке різке рішення: "Так IBA відреагувала на втручання уряду України в особі міністра спорту в діяльність автономної ФБУ, а також на корупцію, що призвела до нелегітимної зміни керівництва федерації", – наголосив Продивус.

Також Голова Федерації додав, що до останнього намагався якщо не запобігти такому кроку, то хоча б відтермінувати. "Адже зрозуміло, яку небезпеку це становить для майбутнього українського боксу. Відсутність коштів, масові звільнення тренерів, зрив тренувального процесу… Ми вже повною мірою відчуваємо ці наслідки. Ця жахлива і ганебна ситуація має бути вирішена якомога скоріше. На своєму рівні роблю для цього все можливе", – запевнив Продивус.

Як раніше повідомлялося, Міжнародна боксерська асоціація (IBA) на засіданні ради директорів призупинила діяльність Федерації боксу України. IBA посилалася на втручання уряду у своє рішення та призначила свого віцепрезидента Володимира Продивуса виконувати функції координатора спортсменів, які входять до ФБУ.

Варто додати, що відомі українські тренери вже звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням не дозволити Міністерству спорту та нелегітимно обраному голові ФБУ Кирилу Шевченку повністю розвалити Федерацію.