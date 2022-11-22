Олімпійські чемпіони з футболу звернулися до Зеленського через замовне переслідування УАФ

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Українські олімпійські чемпіони з футболу Олексій Михайличенко, Євген Яровенко та Олексій Чередник звернулися із листом до Президента України Володимира Зеленського із закликом про захист футбольної спільноти "від замовного кримінального тиску за гроші проросійських олігархів", передає "Главком", який опублікував текст відповідного звернення.

Олімпійські чемпіони акцентують, що українська футбольна спільнота завжди відчувала підтримку з боку Володимира Зеленського, та саме зараз вона потрібна, як ніколи раніше.

"Бо поки в Україні триває війна з російським терористом, проросійські політики від забороненої партії ОПЗЖ намагаються знищити перспективи розвитку українського спорту загалом і футболу зокрема зсередини.

Перше. Щонайменше три представники ОПЗЖ — Михайло Кошляк, Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич — минулого тижня ввійшли до команди Національного олімпійського комітету. Через суспільний осуд двох нардепів ОПЗЖ із НОК виключили, але одного депутата ОПЗЖ із Дніпропетровської облради, Кошляка, і досі лишили.

Друге. Окремі представники ОПЗЖ, а заразом і "Батальйону Монако", продовжують ганебні спроби знищення українського футболу через свої корупційні зв’язки та шляхом тиску на керівництво УАФ сфальшованими кримінальними звинуваченнями.

Третє. Ті самі представники проросійської партії та лобісти інтересів Росії під час організації ЧС-2018 розповідають у футбольних колах про те, що за ними нібито "стоять люди з ОП", і тому вони мають зелене світло на незаконне переслідування керівництва УАФ.

Четверте. Ті ж самі соратники зрадника Віктора Медведчука на десятому місяці війни замість щонайменше зникнення з екранів телебачення, навпаки, стали героями держаного марафону "Єдині новини", — йдеться у зверненні.

Автори звернення наголошують, що "більшої ганьби та зневаги до українського народу, який кров’ю й потом зараз виборює свою незалежність від Росії, годі й уявити".

Звертаючись до Зеленського, заслужені українські футболісти просять підтримки та відповідної реакції.

"Просимо підтримки та відповідної реакції! Просимо захисту футбольної спільноти від замовного кримінального тиску за гроші проросійських олігархів! Просимо гарантій демократичних виборів в УАФ, які обов'язково відбудуться після нашої спільної перемоги над російським агресором та його посіпаками!

Ми розраховуємо на Вашу послідовність, пане Президенте, і віримо, що Ви не дозволите брудним грошам домінувати над справедливістю та патріотизмом!", — сказано в листі.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ та телеграм-каналах активно почали з’являтися ідентичні негативні новини з низкою кримінальних звинувачень на адресу представників УАФ. Ширили такі дописи, серед іншого, телеграм-канали, що входять до агентурної мережі ФСБ.