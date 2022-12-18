"І без ФІФА побачать мільйони": Павелко показав звернення Зеленського до футбольної спільноти та закликав розповсюдити його по світу

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Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook опублікував відеозвернення Президента України Володимира Зеленського до футбольної спільноти, яке ФІФА відмовилася транслювати сьогодні у Катарі перед фінальним поєдинком ЧС-2022. Павелко попросив українців та футбольну спільноту світу про максимальне поширення заклику Зеленського.

"Сьогодні увесь світ слідкуватиме за футбольними новинами з Катару. Погляди мільйонів і мільярдів людей, мінімум 90 хвилин, будуть прикуті до матчу, що визначить Чемпіона світу-2022. Але протягом часу, що залишається до матчу, я закликаю українську футбольну родину та всю футбольну спільноту світу, звертаюсь до кожного футболіста, тренера, арбітра, вболівальника, усіх наших західних друзів та партнерів, кожного, хто любить футбол і всім серцем вболіває за Україну, підтримувати і поширювати звернення Президента України Володимира Зеленського!

Це звернення, якщо не з екранів стадіону у Катарі, то будь-що сьогодні прозвучить на увесь світ — з екранів гаджетів мільйонів та мільярдів! Це заклик до миру і підтримки Global Peace Formula Summit, який ініційовано Володимиром Зеленським", — написав Павелко.

Він додав, що вірить у те, що кожен українець і кожен друг України сьогодні у соціальних мережах стане в живий ланцюг донесення заклику Зеленського про мир до всього світу.

Підтримали анонсований флешмоб у своїх соцмережах уже низка футболістів, серед яких Андрій Ярмоленко, Олександр Шовковський, Валерій Бондар, Олександр Сирота.

Також звернення Зеленського активно зараз почали поширювати й сторінки іноземних посольств в Україні.

Нагадаємо, ФІФА відмовилось показати звернення Володимира Зеленського перед матчем фіналу ЧС-2022 в Катарі.

В Офісі президента, реагуючи на це, сказали, що "ФІФА не повинна боятися, що слова миру пролунають на всесвітньому святі футболу".