Які вітаміни необхідні спортсменам?

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Вітаміни для спортсменів використовуються для збільшення продуктивності тренувань, підтримки високої працездатності для того, щоб відновитися після силових навантажень. Біологічно активні мінеральні компоненти беруть участь у всіх біохімічних реакціях та появі нових клітин.

Які вітаміни потрібні спортсменам?

Асортимент спортивного харчування пропонує різноманітний вибір біологічно активних добавок та вітамінно-мінеральних комплексів. Необхідним компонентом підтримки сили та підвищення якості роботи організму є аскорбінова кислота. Вона сприяє синтезу колагену, бере активну участь у гідроксилюванні амінокислот.

Науково доведено, що вітамін С усуває хворобливі відчуття у м'язах. Це дає можливість бодібілдеру тренуватися підготовленим та відновленим. Для людей, які активно займаються спортом, добова доза аскорбінової кислоти має бути 400 мг. Аскорбінову кислоту включають до всіх вітамінів в тому числі і вітамін D, для сушіння тіла. Вона допомагає спалювати жирові відкладення.

Токоферол вважається найсильнішим антиоксидантом. Він ліквідує м'язовий біль, нейтралізує ушкодження, що виникли через силові навантаження. Вітамін Е допомагає усунути болючість суглобів. Тому вітаміни С та Е використовують при лікуванні артриту. Вони обмежують окисні ураження.

В результаті клінічних досліджень культуристів, які стабільно вживають продукти з вмістом токоферолу, їх рідше мучать больові відчуття після тренажерного залу. Найкращими джерелами вітаміну Е є рослинні олії та горіхоплідні культури.

Майже всі люди, які проживають у північних кліматичних областях, відчувають дефіцит вітаміну D, а у зв'язку з цим запальні процеси швидко розвиваються. Вітамін Д3 купити можна у будь-якій аптеці чи інтернет-магазині. Вчені з'ясували, що запалення м'язових тканин зменшуються зі збільшенням кількості кальциферолів в організмі, тому кальцифероли включені до складу вітамінів для культуристів.

Людина потребує вітамінів групи В для роботи нервової системи організму, а хто активно займається спортом ці вітаміни потребує ще більше. Щоб уникнути розвитку захворювань опорно-рухової системи, їх слід вживати.

При малій кількості пантотенової кислоти в організмі спостерігається підвищення болю у суглобах. Фолієва кислота, піридоксин та ціанокобаламін знижують ймовірність появи хвороб серця та судин. Ці компоненти включені до складу вітамінів для спортсменів.

Мінерали, які необхідні спортсменам

Кальцій та фосфор допомагають захистити здоров'я суглобів та кісткової тканини. Ці мінерали беруть участь у багатьох біохімічних процесах, які протікають у сполучній тканині. Кальцій засвоюється разом із вітаміном D.

Величезну роль у формуванні сполучної тканини грає цинк. При дефіциті цього мінералу виявляється затримка відновних процесів травмованих тканин, знижується кількість колагену, що синтезується.

Мідь має протизапальну дію, що усуває хворобливість суглобів. Відомі мультивітаміни для людей, які займаються спортом, містять перераховані вище мінерали в необхідній кількості.

Калій і магній необхідні для підтримки роботи серця. Користь цих речовин в участі, яку вони беруть у проведенні серцевого імпульсу, регулюванні обміну речовин, що протікає у серцевому м'язі. У вітамінах для активного спорту повинна бути збільшена доза калію і магнію, у зв'язку з швидким витрачанням цих мінералів після інтенсивних тренувань.

Мультивітаміни для спорту, які містять життєво важливі біологічно активні компоненти, що допомагають у боротьбі з м'язовими болями та травмами, перешкоджають ушкодженню суглобів, м'язів, зв'язок, сухожиль.

Спеціалізовані вітаміни для набору ваги допомагають стати володарем статури своєї мрії.

Мультивітаміни з вмістом вітаміну D для чоловіків та жінок, які займаються спортом, виготовляються різні, адже вони містять індивідуальні дози біологічно активних речовин, що відповідають потребам обох статей.

Після вживання комплексних вітамінів в складі яких є вітамін D, протягом 1-2 місяців необхідно зробити перерву, інакше організм втратить здатність засвоєння корисних компонентів із їжі.