Вміємо й знаємо, які 5 перемог України над топовими збірними

"Синьо-жовті", які гриміли на весь світ.

Related video

Поразка від Англії на початку відбору до Євро-2024 боляче вдарила по нашому самолюбству. А тому саме час згадати, що перемагати кращих з кращих у світі збірних нам вдається не гірше, ніж бити ворога на фронті. Показово, що кожен успіх Україні підкорювався на рідній землі, то ж фраза "вдома й стіни допомагають" — про нас. Чотири з п'яти перемог здобуто в Києві, одну — в Дніпрі.

Спорт і футбол будуть смачнішими, якщо лоскотати нерви правильно. Онлайн-платформа vbet — оптимальний путівник у світ розваг. З цим оператором кожен вболівальник зможе перевірити свій хист на шахівниці азарту.

Україна — Португалія. 1996 рік

Значення цього успіху величезне. Перша перемога над збірною, яка відноситься до когорти найкращих у світі. Перша звитяга над командою, яка переважала "синьо-жовтих" практично на кожній позиції, крім хіба що воротарської. Перша вікторія у протистоянні, де нам конче був потрібен результат там, де ми були в ролі аутсайдера. Сергій Попов та Юрій Максимов показали Луїшу Фігу, Рую Кошті, Вітору Байї та компанії, що наші можливості дозволяють не тільки конкурувати на рівних, а й перемагати зірок першої величини. Три очки було здобуто у відборі до чемпіонату світу 1998-го року.

Україна — Іспанія. 2020 рік

Перед грою з іншими піренейцями у Києві в Лізі націй Україна зазнала трьох поразок поспіль. Чутливі невдачі поставили жирний знак питання під перспективами "синьо-жовтих" епохи пізнього Андрія Шевченка на тренерській лаві заявити про себе в когорті найсильніших збірних Європи. Україна зіграла сміливо, зуміла позбавити суперника можливостей показати свої козирі, й використала один з шансів на половині поля "фурії", коли Віктор Циганков завдав разючого удару по воротам країни, яка потім стала його першою зупинкою в західноєвропейській частині кар'єри екс-гравця Динамо. Гра з Іспанією небезпідставно вважається однією з найкращих під керівництвом Шевченка.

Україна — Англія. 2009 рік

Спроба Олексія Михайличенка залишити вагомий слід у історії збірної України розбилася об грецьку стіну, та трохи раніше легенда київського Динамо зумів здобути одну з найбільш знакових перемог у історії нашої головної команди. Гра з Англією на "Дніпро Арені" не мала турнірного значення для "трьох левів", проте легкою для "синьо-жовтих" аж ніяк не була. До матчу ми не знали, що таке перемога над Англією, й цей факт створював додатковий тиск. Для виходу в плей-офф відбору до мундіалю-2010 нас влаштовувала тільки перемога, й коли на початку матчу Шевченко не реалізував пенальті, песимізм наростав на очах. Ситуацію врятував Сергій Назаренко, який забив на знайомому газоні один з головних голів у своїй кар'єрі.

Україна — Португалія. 2019 рік

Друга перемога над португальцями в нашій історії датована не таким далеким 2019-м, і була першою вікторією Шевченка на чолі "синьо-жовтих" над провідною збірною Старого Світу. Роналду та решта приїхали в Київ, щоб довести Україні, що її перебування на чолі групи — прикра й тимчасова випадковість. Натомість поїхали додому на щиті, пропустивши два голи ще в першому таймі. CR7 свій гол усе ж забив, й після вилучення Тараса Степаненка нам було важко, проте втримати перемогу після голів Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка все ж вдалося. Так ми зробили вирішальний крок назустріч участі в Євро-2020.

Україна — Франція. 2013 рік

До вікторії над "ле бльо" в листопаді 2013-го "синьо-жовті" не мали досвіду перемог над французами. Яскравий успіх на "Олімпійському" в плей-офф за право грати на чемпіонаті світу мав стати першим і вирішальним кроком у боротьбі з командою Дідьє Дешама — безумовним фаворитом дуелі. Перевага в два голи дарувала Україні дійсно гарні перспективи. Однак в передмісті Парижа команда Михайла Фоменка не впоралася з шаленим натиском суперника, розтринькала гандикап і поїхала додому розгромленою. Втім, значущості історичної звитяги в столиці нашої держави це аж ніяк не відміняє.

Роман Мошкін

*1. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри. 2. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 31.05.2021 року, видана ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" на підставі Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 31.05.2021 р. за №314

*Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор покер у мережі Інтернет від 31.05.2021 року, видана ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" на підставі Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 31.05.2021 р. за №315

*Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 31.01.2022 року, видана ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" на підставі Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 18.01.2022 р. за №15