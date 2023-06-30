"В*родку, іди воюй": в Чехії тренер під час матчу образив українського футболіста

Тренеру загрожує 100 тисяч крон штрафу та заборона займатися тренерською діяльністю до 15 років. Крім того, його можуть ув'язнити на 2 роки.

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У Чехії під час матчу нижчого дивізіону чемпіонату Чехії між командами "Горомержице" та "Велке Пршилепи" стався скандал. Тренер команди гостей Ян Котвас образив 22-річного українського футболіста Мар'яна Федишина. Про інцидент повідомляє чеське видання Denik.cz.

Сам матч відбувся кілька днів тому, але про неприємну ситуацію з українцем стало відомо лише зараз.

Згідно із суддівським протоколом, це сталося це наприкінці першого тайму. Після грубого фолу Федишин, який грав за команду "Горомержище", отримав жовтку картку, що викликало емоції в Котваса.

"Ти український в*родоку, замість того, щоб воювати, ти граєш тут у футбол", — викрикнув він під час невеликої сутички.

Ян Котвас окрім роботи тренером також є чинним офіцером чеської армії, тому справу про словесні образи передали до військової поліції Чехії.

Тренеру загрожує штрафі у 100 тисяч крон та заборона займатися тренерською діяльністю на 15 років. Крім цього за наклеп на націю, расу, етнічну або іншу групу осіб у Чехії можуть ув'язнити на строк до 2 років.

"Це велика ганьба для цього чиновника. Ми всі відповідаємо за свої дії. Словесні образи іноді набагато гірші для суперників, ніж фізичні. Ми закликаємо клуби бути ввічливими до арбітра та суперників", — сказав Ян Райнох, керівник футбольної асоціації Праги.

Восени подібна ситуація виникла в Північній Богемії. Там теж розбиралися з образою українського футболіста. Однак справа не дійшла до суду — це було звинувачення проти звинувачення.

Нагадаємо, що в Чехії діти влаштували дівчинці з України цькування і плюнули їй в обличчя. До неї прицепились із питанням, чи вона росіянка, а після того, як вона відповіла, що українка — полились образи. Президент Чехії Петр Павел зустрівся з дівчинкою з України, яку булили в школі. Чеського президента розлютило ставлення дітей до маленької біженки з України, тож він запросив її до себе, щоб показати гостинність і дружбу.

Раніше повідомлялося, що до 50 000 українських біженців будуть змушені переїжджати з Чехії через зміни умов розміщення.