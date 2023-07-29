Україна вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з фехтування з Ольгою Харлан у складі

У чвертьфіналі Україна під 13-м номером зустрінеться з представниками США, які перемогли Індію та Китай.

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Українські шпажистки досягли 1/4 фіналу чемпіонату світу, який проходить в Італії. Українську команду представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук та Юлія Бакастова. Про вихід українок до чвертьфіналу повідомляє "Суспільне. Спорт".

У 1/8 фіналу українські спортсменки перемогли збірну Італії з рахунком 45:34. До цього українки здолали Узбекистан з рахунком 45:27 у 1/16 фіналу.

У чвертьфіналі Україна під 13-м номером зустрінеться із спортсменками із США. Вони вже перемогли Індію та Китай. Матч відбудеться 30 липня о 11:30.

Нагадаємо, що Харлан отримала право взяти участь у змаганні після скасування її дискваліфікації через відмову тиснути руку росіянці Анні Смірновій у індивідуальних змаганнях. Крім того, Міжнародний олімпійський комітет зарахував Харлан до участі в Олімпіаді-2024.

Чемпіонат світу з фехтування. Чвертьфінал (жінки)

Франція – Японія

США – Україна

Угорщина – Греція

Азербайджан – Республіка Корея

Нагадаємо, що українська спортсменка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову, але після бою відмовилася потиснути їй руку. На простягнуту руку росіянки українська фехтувальниця виставила перед собою шаблю та пішла з доріжки. Через це українську спортсменку дискваліфікували.

Пізніше виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив дискваліфікацію Ольги Харлан.

Ольга Харлан сказала, що не потиснула руку росіянці, бо діяла за "покликом серця" і зазначила, що коли дізналася, що її виключили з Чемпіонату світу з фехтування, то відчула сильний біль, проте з ним їй допомогла впоратися підтримка українців.