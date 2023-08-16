Іспанія: нова точка на мапі проєкту Olympic Dreams

П’ятий міжнародний табір проєкту Olympic Dreams відбувся у Валенсії.

Related video

Учасники Olympic Dreams зібралися на тренування в Іспанії

Іспанія стала наступним етапом проєкту Olympic Dreams, урочисте відкриття якого пройшло під егідою Почесного консула України у Валенсії пана Пабло Гіль Лопеза. Молоді українські спортсмени взяли участь у навчально-тренувальному кемпі Judo Valencia Training Camp, який відзначився увагою поважних гостей.

Спільний дороговказ до олімпійських вершин

Це вже п'ятий великий кемп у рамках проєкту Olympic Dreams, який ми проводимо на теренах дружніх країн, відзначив ідеолог проєкту Анатолій Бойко. Цього разу наша команда юних дзюдоїстів зустріла теплий прийом Королівства Іспанії, за що – велика подяка Почесному консулу України в Валенсії. Системний підхід у реалізації нашої стратегічної мети – підтримувати олімпійський резерв України – дає свої плоди, відзначив меценат. Новим підтвердженням його слів є срібна та бронзова олімпійські медалі підопічної проєкту Анни Олійник-Корнійко, здобуті нею на нещодавніх Юнацьких олімпійських іграх у Маріборі.

Ініціатор проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко (ліворуч) та Почесний консул України в Валенсії Пабло Гіль Лопез (праворуч)

Зіркові спортсмени зіркових тренерів

Одна з найсильніших команд українських молодих спортсменів, вихованців Карена Балаяна та Олександри Старкової, завдяки проєкту Olympic Dreams взяла участь не лише у тренуванні. Діти мали можливість обмінятися досвідом з 500 дзюдоїстами з різних країн, які в цей час перебували на олімпійських зборах у Валенсії. У численних двобоях у форматі "рандорі" українські учасники відпрацьовували стратегію поведінки, контроль простору й суперників, технічні прийоми, витривалість і гнучкість мислення.

Рухайся вперед, незважаючи ні на що

Дух і пристрасть, з якими молоді спортсмени продовжують тренування під час війни на батьківщині, дійсно вражають та надихають багатьох. Olympic Dreams робить надзвичайно важливу роботу – працює над забезпеченням українських спортсменів рівними можливостями поряд з представниками інших країн, наголосив під час урочистого заходу Почесний консул України в Валенсії Пабло Гіль Лопез.

Подорож зі справжніми цінностями

Olympic Dreams – це не лише змагання, а й можливість донести українські цінності до міжнародної спільноти. Показ вишиванок від бренду THE SVOE, який пройшов під час заходу, відзначив цю важливу місію. Серед гостей та партнерів заходу були:

Почесний консул України в Валенсії Пабло Гіль Лопез;

Меценат фонду "Майбутнє — дітям" Анатолій Бойко;

Засновниця фонду DAMARK Люсія Задорожна;

Головний тренер жіночої олімпійської збірної Ізраїлю з дзюдо Шані Хершко;

Засновниця Олімпійського спортивного кемпу з дзюдо в Валенсії та членкиня Федерації дзюдо Валенсії Лаура Гомес Ропінон;

Представники української діаспори в Іспанії.

Єднання спорту та надії

Важливу роль в проведенні заходу відіграла благодійна організація DAMARK ONGD Humanitaria та Лаура Гомес Ропінон, яка не лише заснувала Олімпійський спортивний кемп з дзюдо в Валенсії, а й надає прихисток українським спортсменам під час нелегких часів.

Олімпійські мрії збуваються

Проєкт міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams вже підіймав прапор України на багатьох міжнародних аренах. За півтора року було успішно проведено пʼять спортивних зборів: в Ізраїлі, Греції, Республіці Кіпр, Словаччині та Іспанії. Проєкт отримав підтримку Міністерства молоді та спорту України, НОК України Київської області, Ірпінської міської ради, Федерації дзюдо України та численних посольств приймаючих країн.

Проєкт Olympic Dreams ні на мить не зупиняється, бо спорт не пробачає пауз. Команда проєкту оточує молодих атлетів – олімпійський резерв України – підтримкою та створенням умов для досягнення найвищих висот.