Нове місце на спортивній карті Київщини: інноваційний фітнес-клуб EnerGym у Бучі

Другий в мережі. І точно не останній!

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Наукові дослідження говорять про важливість спорту задля фізичного та психологічного здоров’я людини. Цю тезу підтримує і група ізраїльських та українських інвесторів, яка не тільки не заморозила свій фітнес-бізнес у Києві, а й активно працює над масштабуванням. Так початок осені ознаменується відкриттям другого фітнес-клубу мережі EnerGym — цього разу у ТРЦ Avenir Plaza в Бучі.

Рішення про розширення мережі

Після реновації флагманського клубу EnerGym, який відкрився в ТОЦ Silver Breeze ще 9 років тому, та зміцнення його позицій як одного з найкращих мультифункціональних спортпросторів Києва рішення про розширення мережі залишалося тільки питанням часу. До початку пандемії та повномасштабного вторгнення були законтрактовані ще дві локації майбутніх клубів у столиці та почалися інвестиції в проєкт у Бучі.

Вплив повномасштабної війни на бізнес-процеси

"Ми вели активну роботу над проєктом другого клубу в Бучі та 16 лютого 2022 року відкрили попередній продаж клубних карток. 24 лютого всі роботи припинилися, і ми одразу вийшли з комунікацією про повернення коштів. Та українці приголомшили весь світ своєю наснагою, впевненістю та оптимізмом, тож навіть після трагедії, яку пережили мешканці Київщини, половина клієнтів вирішила чекати на відкриття нашого клубу", — розповідає Олексій Волков, СЕО EnerGym.

На щастя, обидва клуби не постраждали фізично. Переважна більшість команди повернулася до активної роботи в столиці вже 18 квітня. Саме EnerGym одним з перших серед клубів Києва відчинив свої двері для клієнтів після початку повномасштабного вторгнення. На території підземного паркінгу було створено укриття і обладнано невелику тренувальну зону. Частина тренерів стали на захист країни, а керівництво долучилося до волонтерських ініціатив.

Важливість відкриття EnerGym у Бучі

Інвестори вбачають велику цінність у відкритті першого клубу подібного формату на Київщині, зокрема в агломерації Бучі, Ірпеня та Гостомеля, оскільки це створить базу для відновлення фізичного та психологічного здоров’я мешканців громади, а також стане символом відбудови держави.

Новий EnerGym — це 3 500 квадратних метрів інноваційного фітнес-простору

Серед послуг клубу:

найбільша аквазона в Бучі з трьома басейнами : спортивний для дорослих (25 х 15 м), для старших діток (15 х 5 м) та окремий для малюків (5 х 4 м);

: спортивний для дорослих (25 х 15 м), для старших діток (15 х 5 м) та окремий для малюків (5 х 4 м); велика інноваційна тренажерна зала площею в 800 м2 та з обладнанням Technogym;

площею в 800 м2 та з обладнанням Technogym; студії групових занять: Reaxing (нейроактивні тренування) і Mind&Body (йога, стретчинг, пілатес, fly yoga) ​​— понад 60 класів щотижня;

Reaxing (нейроактивні тренування) і Mind&Body (йога, стретчинг, пілатес, fly yoga) ​​— понад 60 класів щотижня; професійний бійцівський клуб з рингом та різними напрямками єдиноборств;

з рингом та різними напрямками єдиноборств; дитячий клуб EnerKid з десятками спортивних та розвивавальних активностей для малечі;

з десятками спортивних та розвивавальних активностей для малечі; банний комплекс із фінською сауною, хамамом та джакузі.

Особливість клубів EnerGym

мультифункціональність та інноваційний підхід ;

; персоналізація ;

; сімейний формат клубу ;

; стратегія сталого розвитку та еко-ініціативи ;

; потужне community.

Інноваційні технології в спортклубах EnerGym

Новітні технології супроводжують клієнтів на всьому їхньому шляху: від сервісної частини з моменту входу з розпізнаванням через Face ID, діджиталізованою системою керування всіма послугами за допомогою мобільного застосунку та персональних електронних браслетів до технологій, інтегрованих у сам тренувальний процес. Чекап на спеціалізованому обладнанні InBody та TRX Maps надає широку картину стану тіла та допомагає скласти персоналізовану програму тренувань, тоді як мультифункціональна станція Syngry 360 дозволяє з мінімальним обладнанням проводити сотні різних вправ. У всіх зонах клубу розміщені зручні тач-панелі, на яких гості можуть бачити відеопрезентацію класів занять, розклад та інформацію про тренерів.

Що далі?

Ізраїльська група інвесторів планує подальший розвиток у різних форматах фітнесу й найближчим часом анонсує відкриття ще двох інноваційних клубів. Попри справді преміальне наповнення продукту та сервіс, мережа дотримується середньої цінової політики, адже стратегічно вбачає в цьому надважливу місію — популяризацію якісного фітнесу в Україні.