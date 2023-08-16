"Сказав, що все буде добре": фехтувальниця Харлан опублікувала селфі з Залужним (фото)

Спортсменка виставила фото у соцмережі з головнокомандувачем ЗСУ. За її словами, Залужний запевнив у позитивному майбутньому.

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Лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан сфотографувалася з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Фото вона виставила на своїй сторінці в Instagram.

"Сказав, що все буде добре", — написала українка під дописом.

Нагадаємо, 27 липня українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу через відмову потиснути руку суперниці з РФ Анні Смірновій, яка виступала в нейтральному статусі.

28 липня спортсменка Ольга Харлан назвала винних у її дискваліфікації. Вона переконана, що міжнародні федерації мають ретельніше ставитися до надання спортсменам із РФ нейтрального статусу.

За даними ЗМІ, виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив дискваліфікацію спортсменки, яка напередодні відмовилася потиснути руку росіянці Анні Смирновій. Зазначається, що Харлан мала право так вчинити, оскільки на турнірі діє протокол по боротьбі з коронавірусом, а отже спортсменка не порушила регламент. У газеті зазначають, що таким чином виконком FIE відреагував на заклик Міжнародного олімпійського комітету "з розумінням" ставитися до українських спортсменів.

До слова, 31 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан заявила, що стала жертвою провокації під час чемпіонату світу, адже її позиція не потискати руку росіянці Анні Смирновій була озвученою завчасно.

"У мене був вибір: або мені дискваліфікація — чорна картка, або я потискаю руку. Я сказала, що потискати руку не буду в жодному разі й можу зробити це шаблями", — пояснила Харлан.