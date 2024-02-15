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Спорт

"Шахтар" — "Марсель": де і коли дивитися матч 1/8 Ліги Європи

Футболісти "Шахтаря"
Фото: ФК Шахтер | Футболісти "Шахтаря"

Матч із французькою командою стане першим офіційним у новому році для "Шахтаря". Роком раніше на цьому етапі "гірники" не без зусиль пройшли за сумою двох зустрічей ще одного представника Ліги 1 — "Ренн".

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15 лютого о 19:45 за київським часом "Шахтар" зіграє перший у новому році єврокубковий матч. Перший поєдинок у рамках 1/8 Ліги Європи відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі.

Де дивитися Лігу Європи: "Шахтар" — "Марсель"

  • в Україні пряму трансляцію матчу покаже платформа MEGOGO
  • в Іспанії матч транслюватимуть канали: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, GOL PLAY
  • у Польщі: Viaplay Poland
  • в Італії: DAZN, SKY Go Italia, Sky Sport, Sky Sport Uno, NOW TV, TV8, Sky Sport Calcio
  • у Німеччині: RTL
  • у Франції: RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal+ Foot, Molotov, W9, RMC Sport 3
  • в Англії: BT Sport, BTSport.com, трансляцію також можна буде слухати по радіо — BBC Radio 5 Live.

Українська команда провела підготовку до весни на турецьких полях. Матч із французькою командою стане і першим офіційним у новому році, усі попередні були контрольними.

Підготовка "Шахтаря" до сезону Fullscreen
Підготовка "Шахтаря" до сезону

Водночас роком раніше на цьому етапі "Шахтар" пройшов за сумою двох зустрічей ще одного представника Ліги 1 — "Ренн".

"Марсель" не видається сильнішим за торішній "Ренн". Останні результати підопічних Дженнаро Гаттузо не надихають уболівальників "провансальців". У 2024 році команда ще не перемагала.

"Марсель" перебуває на 8-му рядку в турнірній таблиці Чемпіонату Франції з відставанням від лідера у 20 пунктів.

Головна зірка нинішнього "Марселя" — 30-річний габонський нападник П'єр Емерік Обамеянг. На його рахунку цього сезону 14 м'ячів (причому 5 у Лізі Європи) і 7 гольових передач.

Жадсон забиває "Марселю" у 2009 році

"Шахтар" і "Марсель" перетиналися в єврокубках у сезоні 2008/09. "Гірники" двічі обіграли марсельців на шляху до свого тріумфу в останньому розіграші Кубка УЄФА, який змінив назву на Лігу Європи.

Нагадаємо, що 15 січня ізраїльського футболіста затримали в Туреччині за те, що, святкуючи забитий гол, він нагадав про заручників у полоні ХАМАС.

Також повідомлялося, що в січні Ліонель Мессі втретє поспіль став гравцем року за версією ФІФА.