Григорій Козловський: Академія "Руху" знову тріумфує у Європі

Вихованці "Руху" U-10 та U-11 взяли участь у престижному міжнародному турнірі Number One Cup, що пройшов у польському Гданську.

Related video

"Жовто-чорні" грали з вихованцями відомих європейських академій та вкотре довели, як потужно працює Академія "Руху". Наші хлопці здолали англійські "Евертон", "Барнслі" та "Мідлсбро", низку польських команд та розійшлися миром з португальською "Бенфікою".

У фіналі "Рух" U-10 переміг "Порту" з рахунком 2:1. Це фантастичний тріумф львівської молоді на європейському рівні.

Як зазначив засновник футбольної Академії "Рух" львівський меценат та підприємець Григорій Козловський: "Наші вихованці – це наше майбутнє! І саме у такі моменти розумієш, що ми рухаємось правильним шляхом!".

"Рух" U-11 у фіналі мінімально поступився португальському "Спортінгу" та посів 2-ге місце на турнірі Number One Cup.

Вихованці Академії "Руху" отримали індивідуальні відзнаки. Назар Мершалов був визнаний найкращим футболістом турніру у категорії U-10. Найкращим гравцем у категорії U-11 став Олег Зозуля.

"Хлопці, клуб пишається кожним із вас! Ви – майбутнє "Руху" і дуже приємно, що ви змалечку спраглі до перемог та прославляєте "жовто-чорних" у Європі. Це лише початок вашого великого шляху у футболі і головні ваші звитяги ще попереду! Успіхів вам та вашим тренерам!", — сказав засновник ФК "Рух" Григорій Козловський.

Варто відзначити, що це вже не перша перемога "рухівців" у Number One Cup. Минулого року команда ФК "Рух" U-13 продемонструвала високий рівень гри та перемогла у міжнародному турнірі Number One Cup 2023.

Футбольна Академія "Рух", яка виховує юних чемпіонів, створена відомим львівським бізнесменом і меценатом Григорієм Петровичем Козловським на сьогоднішній день є однією з найкращих в Україні. Тут 24/7 працює необхідна інфраструктура для пошуку та підтримки футболістів, та їхньої подальшої підготовки та всебічного розвитку. Інфраструктура постійно розвивається та вдосконалюється, зазначив почесний президент ФК "Рух".