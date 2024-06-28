"Не вилазив із поліграфів і допитів": у Білорусі наклав на себе руки експосол у ФРН

За словами журналістів, Денис Сидоренко "мабуть, не витримав того, що відбувається". Повернувшись із Німеччини, він виявився об'єктом пильної уваги білоруського КДБ.

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Колишній посол Білорусі в Німеччині Денис Сидоренко покінчив життя самогубством — вистрибнув із вікна багатоповерхового будинку в Мінську. Про це повідомляє видання "Наша Ніва".

Сидоренко обіймав посаду посла в Німеччині досить тривалий час — з 2016 по 2024 рік. 11 березня президент країни Олександр Лукашенко своїм указом зняв його з цієї посади.

За даними джерел журналістів, повернувшись із Німеччини, Сидоренко став об'єктом пильної уваги білоруського Комітету державної безпеки.

Повідомляється, що він "не вилазив із поліграфів і допитів" і, "мабуть, не витримав того, що відбувається". У Сидоренка залишилися дві дочки.

За словами журналістів, багато білоруських дипломатів, які повертаються з країн ЄС, потрапляють в об'єктив спецслужб.

У листопаді 2022 року помер 64-річний глава білоруського МЗС Володимир Макей. За деякими даними, це теж було самогубство. Надалі, припускають журналісти, наклав на себе руки й 46-річний міністр транспорту Олексій Авраменко.

"Талановитий і відповідальний дипломат, професіонал і патріот, він здобув заслужені авторитет та повагу колег і партнерів як у Республіці Білорусь, так і далеко за її межами. Це велика втрата для дипломатичної сім'ї Білорусі", — повідомляють на сторінці МЗС Білорусі у Facebook.

Нагадаємо, що 28 червня стало відомо, що Білорусь розгорнула на кордоні РСЗВ "Полонез".

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь має стати частиною Євросоюзу.