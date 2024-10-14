NAVI здобули ще один важливий трофей: кіберспортивна команда перемогла у IEM Rio 2024

13 жовтня в фіналі турніру з Counter-Strike 2 українська кіберспортивна організація Natus Vincere перемогла німецьку команду MOUZ з рахунком 3:1 та отримала звання чемпіонів. Цією перемогою команда також забезпечила собі участь в одному з найпрестижніших турнірів наступного року — IEM Katowice 2025.

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Фінал IEM Rio проходив у форматі BO5 — до трьох перемог. Вже на перших двох NAVI показали, що налаштовані дуже рішуче, здобувши перемогу з рахунками 13:11 та 13:2. На третій MOUZ вдалося обійти суперника із відривом у 7 раундів, але вже наступна мапа стала фінальною — NAVI перемогли з рахунком 13:11. Також два гравці "Народжених перемагати" отримали важливу відзнаку найціннішого гравця: Юстінас jL Лескавічус став MVP за версією ESL, а Міхай iM Іван здобув медаль від найбільшого видання про CS2 — HLTV.

Максим Кріппа, власник кіберспортивної організації NAVI:

"Це четвертий трофей, здобутий на турнірах найвищого рівня за рік і найперший в історії команди, завойований саме у Ріо. Незважаючи на надзвичайно насичений змагальний графік, NAVI раз за разом доводять, що вони номер 1 у світі. Я пишаюся тим, що наша команда прославляє ім’я України своїми гучними перемогами! Попереду ще два важливих турніри BLAST World Final та Perfect World Shanghai Major, тож розслаблятися зарано. А поки що ми святкуємо перемогу в IEM Rio".

Intel Extreme Masters — значущий турнір, який регулярно проводиться німецьким організатором ESL. Цього разу він відбувся на Farmasi Arena в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

16 команд змагалися за призовий фонд 250 000 USD та кваліфікацію на IEM Katowice 2025.

Нагадаємо, що цього року NAVI вже стали чемпіонами PGL CS2 Major Copenhagen 2024, Esports World Cup та ESL Pro League Season 20.