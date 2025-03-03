Жінка у світі швидкості: що стоїть за SBKUA — Чемпіонатом з мотоперегонів в Україні

Історія становлення та розвитку мотоспорту в Україні: хто розбудовує українські мотоперегони та залучає нових учасників до цього виду спорту.

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Дар’я Александрова — організаторка SBKUA — Чемпіонату України з шосейно-кільцевих мотоперегонів, яка довела, що мотоспорт — це не лише чоловіча справа. Вона зуміла перетворити свою пристрасть до швидкості та адреналіну на успішну кар’єру, створюючи умови для розвитку українських гонщиків і популяризації цього виду спорту.

У цій авторській колонці Дар’я розповідає про свій шлях у мотоспорті, складнощі та виклики, які довелося подолати, а також про плани на майбутнє та розвиток мотоперегонів в Україні.

Як все почалося

Моє знайомство з мотоспортом відбулося у 2014 році, коли я вперше потрапила на трек. Мій чоловік організовував трек-дні для любителів мотоциклів та швидкості, а також для чинних спортсменів Чемпіонату та Кубку України. Тоді я відчула шалений адреналін, атмосферу драйву й побачила, наскільки цей спорт захоплює людей.

Спочатку я почала долучатися до організації трек-днів – допомагала з організаційними моментами, спостерігала за спортсменами, вчилася розуміти потреби гонщиків. Згодом я усвідомила, що хочу масштабувати себе в цій сфері та розвивати мотоспорт в Україні.

Головною мотивацією для мене стало спостерігати, як учасники трек-днів зростають, вдосконалюють свої навички, але на певному етапі їм стає тісно в аматорських заїздах. Єдиним логічним продовженням їхнього розвитку була участь у Чемпіонаті України. Саме тому я поставила перед собою ціль – стати організатором чемпіонату та створювати можливості для українських гонщиків змагатися на професійному рівні.

Перші кроки в організації чемпіонату SBKUA

Мій шлях як організатора почався у 2019 році. Це був абсолютно новий і масштабний проєкт, який вимагав від мене не лише знань, а й рішучості, терпіння та готовності працювати в умовах постійного стресу.

2020 рік став справжнім випробуванням – пандемія внесла свої корективи, але ми не здалися. Ми змогли провести чемпіонат на високому рівні, незважаючи на обмеження та виклики.

Сезон 2022 року ми пропустили через повномасштабне вторгнення росії, адже безпека спортсменів та всіх учасників була для нас пріоритетом. Але вже у 2023 році ми спробували відновити чемпіонат і провели два етапи. Це був непростий, але дуже важливий крок, який показав, що мотоспорт в Україні живе і розвивається навіть у складні часи.

У 2024 році ми зробили ще один крок уперед і провели вже чотири етапи чемпіонату. Це був рік наполегливої роботи, адже нам важливо було не просто повернути перегони, а й створити всі умови для їх подальшого зростання.

У 2025 році ми плануємо провести 4 етапи з глядачами, оскільки останні сезони ми працювали над створенням умов, які дозволять забезпечити їхню безпеку та комфорт. Відновлення перегонів із глядачами – це ще один важливий етап у розвитку чемпіонату, який дозволить ще більше популяризувати мотоспорт в Україні.

Що означає бути організатором мотоперегонів

Організація чемпіонату – це складний процес, де потрібно враховувати кожну деталь. Він передбачає не просто визначення дати змагань і збору учасників. Це:

Документальна частина: узгодження регламенту, отримання дозволів, координація з федерацією мотоспорту України.

Організація безпеки: підготовка медичних бригад, організація роботи суддів, підготовка траси.

Залучення партнерів і спонсорів: без фінансової підтримки складно забезпечити гідний рівень чемпіонату.

Координація всіх процесів: від реєстрації учасників до проведення нагородження, робота зі спортсменами, суддями, глядачами та партнерами.

Створення видовищної атмосфери: адже мотоперегони – це не тільки спорт, а й шоу для глядачів.

Моя робота – це баланс між плануванням, контролем і швидкою реакцією на непередбачувані ситуації.

Розвиток мотоспорту в Україні

Окрім організації мотоперегонів, я також займаюся розвитком мотокультури в Україні загалом. Одним із таких проєктів став Bike Land – найбільша мотовиставка в Україні, яку я організувала у 2019 та 2021 роках у Києві.

Bike Land – це не просто виставка, а справжній фестиваль мотоспільноти, де зустрічаються професіонали, аматори та всі, хто закоханий у мотоцикли. Захід об’єднує виробників, дилерів, мотоспортсменів та любителів техніки, створюючи платформу для спілкування, обміну досвідом та розвитку мотокультури в Україні.

Соціальна складова Чемпіонату SBKUA: підтримка дітей військових

На кожному етапі Чемпіонату України SBKUA ми поєднуємо спорт із доброчинністю, долучаючи соціальну допомогу для дітей військових.

Ми організовуємо зустрічі з гонщиками, інтерактивні заходи, тест-драйви та благодійні ініціативи, щоб підтримати дітей, чиї батьки захищають Україну. Крім емоційної підтримки, ми спрямовуємо частину зусиль на фінансову допомогу, залучаючи партнерів і благодійників.

Для мене мотоспорт – це не лише швидкість і змагання, а й можливість робити добрі справи та підтримувати тих, хто цього потребує. Я й надалі буду розвивати цю ініціативу, поєднуючи спорт із соціальною відповідальністю.

Моя головна мета – зробити шосейно-кільцеві мотоперегони ще популярнішими, дати можливість молодим спортсменам розвиватися, а також залучити більше глядачів та партнерів.

Я хочу, щоб цей спорт в Україні не просто існував, а процвітав. Щоб наші гонщики мали можливість виходити на міжнародний рівень, а українські чемпіонати ставали такими ж престижними, як світові.

Відновлення перегонів після 2022 року – це не просто робота, це доказ того, що український мотоспорт сильний і здатний розвиватися навіть у найважчі часи.

Ми вже зробили великий крок уперед, але попереду ще багато роботи.

Хто я поза мотоперегонами?

Хоча мотоспорт займає величезну частину мого життя, я не обмежую себе тільки ним. Я вважаю, що головні риси, які допомагають мені в роботі – це відповідальність, стресостійкість та вміння приймати рішення в складних умовах. Я не боюся викликів, адже кожен із них робить мене сильнішою.

У моменти, коли хочеться перезавантажитися, я знаходжу баланс у спілкуванні з близькими, спорті та можливості просто відволіктися від буденних турбот.

Бути організатором чемпіонату – це не просто робота, це місія. Це можливість змінювати мотоспорт в Україні, давати шанс спортсменам змагатися, створювати події, які залишають слід у серцях спортсменів та глядачів.

Попри всі виклики, ми відновлюємо та розвиваємо цей спорт. Ми повертаємо глядачів, створюємо нові можливості для спортсменів і працюємо над тим, щоб український мотоспорт ставав дедалі потужнішим.

І я точно впевнена – це тільки початок!